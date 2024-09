Nach dem verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison steht der ASC 09 Dortmund jetzt im Mittelfeld der Oberliga Westfalen. Trainer Marco Stiepermann zeigt sich entsprechend unzufrieden.

Der ASC 09 Dortmund ist durchwachsen in die neue Saison der Oberliga Westfalen gestartet. Nachdem das Team den Aufstieg in die Regionalliga West mit dem dritten Platz in der vergangenen Spielzeit nur knapp verpasst hatte, sortiert sich der ASC 09 Dortmund in der neuen Spielzeit zunächst im Mittelfeld ein.

Auf zwei Siege und ein Remis zu Beginn der Saison folgten zuletzt zwei Niederlagen gegen die SG Wattenscheid 09 und Eintracht Rheine. Trainer Marco Stiepermann steht mit seiner Mannschaft momentan mit sieben Punkten aus fünf Spielen auf dem elften Tabellenplatz. RevierSport sprach mit ihm unter anderem über den Saisonstart seiner Mannschaft und über die bevorstehende Begegnung gegen den Tabellenzweiten.

Marco Stiepermann, wie schätzen Sie den Saisonstart Ihrer Mannschaft ein?

Der Saisonstart war natürlich ein bisschen holprig. Mit nur sieben Punkten aus fünf Partien können wir natürlich nicht zufrieden sein. Trotzdem hat mir die Mannschaft in den meisten Spielen gezeigt, dass sie unser Spielsystem verstanden hat. Ich glaube, grundsätzlich sind wir auf einem guten Weg.

Nach dem verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison: Was ist das Saisonziel Ihres Teams?

Wir wollen in jedem Spiel unsere beste Leistung abrufen. Wenn wir das schaffen, wissen wir, dass es sehr schwierig ist, uns zu schlagen. Wenn wir es schaffen, Konstanz in unsere Leistungen zu bringen, können wir auch oben mitspielen. Erstmal geht es aber darum, einen Mittelfeldplatz zu sichern. Dann bin ich mir sicher, dass unser Blick am Ende eher nach oben als nach unten gehen kann.

Jetzt geht es für Sie gegen den Tabellenzweiten, die Sportfreunde aus Siegen. Was erwarten Sie für ein Spiel?

Freitagabend bei Flutlicht vor dieser Menge an Zuschauern, das ist natürlich auch für die Jungs immer ein riesiges Highlight. Wir wissen, dass Siegen eine sehr starke Mannschaft hat und genau, was auf uns zukommt. Am Ende freuen wir uns aber einfach, vor dieser Kulisse ein gutes Spiel zeigen zu können. Aber natürlich wollen wir auch etwas Zählbares aus Siegen mitnehmen.

Was erwarten Sie für eine Reaktion von Ihrer Mannschaft nach den vergangenen zwei Niederlagen?

Ich weiß, dass meine Jungs hochmotiviert sind. Sie werden alles auf dem Platz lassen. Am Ende wird es darauf ankommen, wie wir auftreten.

Wie sieht es personell bei Ihnen aus?

Bis auf die Langzeitverletzten sieht es gut aus bei uns. Wir können uns nicht beklagen und können bis auf die bekannten Ausfälle auf nahezu alle Spieler zurückgreifen.