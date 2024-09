Der SV Schermbeck empfängt am Sonntag (22. September, 15 Uhr) im Kellerduell den TuS Bövinghausen. Engin Yavuzaslan erwartet trotz kritischer Personalsituation die ersten drei Punkte.

Den neuen Cheftrainer des SV Schermbeck, Engin Yavuzaslan, erwarten in den kommenden Wochen wichtige Spiele gegen direkte Abstiegskonkurrenten.

Am kommenden Sonntag geht es für den SV Schermbeck gegen den Tabellenletzten TuS Bövinghausen. In der darauffolgenden Woche steht das Duell gegen den Abstiegskonkurrenten Victoria Clarholz an.

Der 43-Jährige hat die Mannschaft nach dem Rücktritt von Trainer Sleiman Salha erst vergangene Woche übernommen und konnte in seinem Debüt bei Rot Weiss Ahlen direkt ein 2:2-Remis sichern.

Bisher blickt seine Mannschaft nach sechs Begegnungen auf nur zwei Punkte zurück und steht damit auf dem vorletzten Tabellenplatz.

RevierSport hat mit Yavuzaslan nach seiner ersten Woche und vor dem bevorstehenden Kellerduell gegen den TuS Bövinghausen gesprochen.

Engin Yavuzaslan, wie war die erste Woche im neuen Verein?

Ich hatte eine tolle erste Woche beim SV Schermbeck. Ich wurde sowohl von der Mannschaft als auch vom gesamten Verein herzlich aufgenommen. Die Mannschaft habe ich auch schnell kennengelernt und konnte mir ein erstes Bild von ihr machen. Das Spiel gegen Ahlen war grundsätzlich auch ein guter Einstand. Ich bin froh, in doppelter Unterzahl wenigstens einen Punkt geholt zu haben. Aber ich bin mir sicher, in Gleichzahl hätten wir das Spiel gewonnen.

Wie ist die Stimmung in der Mannschaft?

Trotz des schlechten Starts ist die Stimmung in der Mannschaft gut. Die Mannschaft lebt und freut sich auf die kommenden Begegnungen. Es ist keineswegs ein Schockzustand oder eine Form von Panik zu erkennen. Die Mannschaft ist heiß und möchte endlich die ersten drei Punkte holen.

Was für ein Spiel erwarten Sie gegen den TuS Bövinghausen?

Ich glaube, dass die Mannschaft auf absolute Wiedergutmachung aus ist. Sie werden uns definitiv über 90 Minuten alles abverlangen. Wir gehen trotz ihrer schwierigen Situation momentan mit größtem Respekt in diese Partie. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir die ersten drei Punkte holen. Dabei ist es egal, welche Mannschaft kommt. Wir wollen die ersten drei Punkte holen.

Wie sieht es personell aus?

Es sieht momentan bei uns echt kritisch aus. Wir haben viele verletzte Spieler. Dazu kommen die zwei gesperrten Spieler aus der Partie gegen Ahlen. Insgesamt ist die personelle Situation sehr, sehr kritisch. Aber wir müssen das Ganze jetzt so hinnehmen und das Beste daraus machen. Zum Glück kommen wenigstens ein Teil der Verletzten kommende Woche wieder zurück.