Bereits nach der ersten Halbzeit war die Partie zwischen der SpVg Schonnebeck und dem SV Biemenhorst gelaufen. Bärenstarke 45 Minuten waren genug - 6:0 stand es bereits zur Halbzeit.

Der Gastgeber SpVg Schonnebeck empfing den SV Biemenhorst zum Oberliga-Niederrhein-Duell. Der Favorit aus Essen machte kurzen Prozess mit dem Aufsteiger. Nach nur 37 Minuten stand es bereits 6:0.

Der Stadtteilverein aus Bocholt sah überhaupt kein Land und die Defensive hatte einiges im ersten Durchgang zu tun.

Schonnebeck-Coach Dirk Tönnies ordnete die ersten 45 Minuten ein: "Die Grundlage wurde natürlich in der ersten Halbzeit gelegt. Wir haben im ersten Durchgang ein tolles Spiel gemacht. Es wurden viele Chancen erarbeitet und kreiert. Daher war die Führung in der Höhe auch nicht unverdient. Es war ein deutlicher Unterschied zu sehen."

Besonders auffällig waren die vielversprechenden Talente Arne Wessels und Trainersohn Connor Tönnies. Die beiden 18-jährigen Angreifer kombinierten sich immer wieder ansehnlich durch die Abwehrreihen des SV Biemenhorst. Insgesamt vier der sechs Tore erzielten die beiden Spieler - damit kommen beide aktuell schon auf vier Saisontore.

Einen Elfmeter kann jeder mal verschießen und wir wollen nicht das Haar in der Suppe suchen. Es war ein richtig gutes Spiel von uns Dirk Tönnies

"Connor und Arne machen ihre Sache hervorragend. Für Spieler in ihrem Alter ist es besonders wichtig, viel Spielpraxis zu bekommen. Daher ist Schonnebeck aktuell die richtige Adresse für die beiden. Wir werden noch viel Spaß an den Jungs haben", erklärte der Übungsleiter.

Im zweiten Durchgang schalteten die Essener dann zwei bis drei Gänge herunter. Biemenhorst nahm dies dankend an und beide Teams verwalteten das Ergebnis. Trotzdem war die Überlegenheit der Spielvereinigung spürbar. Schonnebeck ließ noch ein paar Hochkaräter liegen und Brandner verschoss einen Elfmeter in der 68. Minute.

"In der Halbzeitpause habe ich den Jungs gesagt, dass wir es souverän zu Ende spielen wollen und die Null stehen bleibt. Das haben wir auch so gemacht. Einen Elfmeter kann jeder mal verschießen und wir wollen nicht das Haar in der Suppe suchen. Es war ein richtig gutes Spiel von uns", analysierte der Schonnebeck-Trainer.

Tönnies sieht eine Reaktion seines Teams nach der Pokalniederlage

Nach dem Pokalaus gegen den Ligakonkurrenten Ratingen zeigte Schonnebeck eine Reaktion. Nach zwei Siegen in Serie stehen die "Schwalben" jetzt auf dem ersten Tabellenplatz der Oberliga Niederrhein.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf nach der Pokalniederlage. Ratingen ist ein Top-Team, da kann man auch mal verlieren. Im letzten Spiel gegen Hilden haben wir bereits gezeigt, dass wir ein tolles Team sind und am Sonntag konnten wir die Leistung der letzten Woche nochmal vergolden" betonte Tönnies.