Die Oberliga Westfalen steht auch am 6. Spieltag für Spektakel. Mittendrin stehen zwei Klubs aus Bochum. Zudem gibt es einen neuen Spitzenreiter.

Der 6. Spieltag der Oberliga Westfalen geht mit einem neuen Tabellenführer zu Ende. Der 1. FC Gievenbeck hat nun mindestens für eine Woche die Spitzenposition inne. Die Mannschaft aus Münster setzte sich durch ein 3:1 (0:1) gegen die SpVgg Erkenschwick an den ersten Platz.

Auf der anderen Seite der Tabelle war der Jubel bei Concordia Wiemelhausen nicht weniger groß. Nach dem ersten Oberliga-Sieg am 5. Spieltag ließ der Aufsteiger gleich den zweiten folgen - und wie. Die Mannschaft von Trainer Carsten Droll fertigte TuS Bövinghausen mit 5:1 ab. Schon in der ersten Halbzeit erzielten die Bochumer innerhalb von knapp zehn Minuten vier Treffer. Damit war das Spiel frühzeitig entschieden. Den RS-Ticker zum Nachlesen gibt es hier.

So sah es im Duell der Zweitvertretungen des VfL Bochum und von Preußen Münster auch aus. Zur Pause lagen die Münsteraner schon mit 3:1 in Front. Aber nach der Pause wachte der VfL auf und konnte durch einen Doppelschlag innerhalb von drei Minuten (65./68.) ausgleichen. Aber damit nicht genug. Nachdem ein Preuße Gelb-Rot gesehen hatte, erzielte der VfL durch den eingewechselten Benjamin Dreca in der Nachspielzeit sogar noch den Treffer zum 4:3.

Der ASC 09 Dortmund musste gegen Eintracht Rheine eine bittere Pleite einstecken. Die Aplerbecker glichen zwar noch aus, mussten sich am Ende aber doch noch mit 1:2 geschlagen geben.

Da machte es die SpVgg Vreden schon deutlicher. Sie gewann mit 3:0 bei Victoria Clarholz und ließ schon in der ersten Halbzeit keine Zweifel am Sieger aufkommen. Durch einen Doppelpack von Max Hinkelmann (33./35.) stand es da schon 2:0 für die Gäste.

Den Spieltag beschlossen die SG Finnentrop/Bamenohl und der TuS Ennepetal. Der Gastgeber setzte sich auch dank zweier Treffer von Erik Dier (39./76.) mit 3:1 durch.

Der Spieltag in der Übersicht Rot Weiss Ahlen - SV Schermbeck 2:2 (1:1) SV Lippstadt - SC Verl II 0:2 (0:1) Sportfreunde Siegen - SG Wattenscheid 09 2:2 (0:0) 1. FC Gievenbeck - SpVgg Erkenschwick 3:1 (0:1) Victoria Clarholz - SpVgg Vreden 0:3 (0:2) TuS Bövinghausen - Concordia Wiemelhausen 1:5 (0:4) VfL Bochum II - SC Preußen Münster II 4:3 (1:3) ASC 09 Dortmund - Eintracht Rheine 1:2 (0:1) SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Ennepetal 3:1 (1:0) spielfrei: Westfalia Rhynern

Den Spieltag hatten am Freitag Rot Weiss Ahlen und der SV Schermbeck eröffnet. Das Debüt Engin Yavuzaslan beim SVS gelang beim 2:2. Der SV Lippstadt ging indes leer aus. Gegen den SC Verl II setzte es eine 0:2-Niederlage.

Beinahe hätte auch die SG Wattenscheid 09 den Spieltag ohne Punkt beendet. Allerdings rettete ein Last-Minute-Treffer von Maik Habitz das 2:2-Unentschieden bei den Sportfreunden Siegen.

Westfalia Rhynern hatte an diesem Wochenende spielfrei.