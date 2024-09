Der VfB Homberg ist Tabellendritter in der Oberliga Niederrhein. Wir haben mit der Nummer eins, Kenneth Christopher Hersey, gesprochen.

Vier Spiele, neun Punkte, Platz drei: Der VfB Homberg hat in der Oberliga Niederrhein einen sehr guten Start hingelegt und sich direkt oben festgesetzt. Nach Rang fünf im Vorjahr sieht es danach aus, als könnte der ehemalige Regionalligist wieder eine gute Rolle spielen.

Das ist auch ein Verdienst von Kenneth Christopher Hersey, genannt "KC". Der Torwart stand in bislang allen sechs Pflichtspielen zwischen den Pfosten und spielte dabei dreimal zu Null.

"Ich bin sehr zufrieden mit meiner Entwicklung, aber ich kann noch besser werden. In den letzten beiden Jahren hatte ich mit Markus auf der Heiden einen richtig guten Torwarttrainer. Jetzt ist Ralf Schiessl mein Torwarttrainer, die Zusammenarbeit ist auch super. In der vergangenen Rückrunde hatten wir eine super Serie und acht Pflichtspiele in Folge gewonnen, darunter sechs Partien ohne Gegentor. Ich bin von Spiel zu Spiel besser geworden, das habe ich in diese Saison transportiert", freut sich Hersey gegenüber RevierSport.

Für den 30-jährigen US-Amerikaner steht jedoch nicht seine eigene Leistung, sondern die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund - und da zeigt er sich sehr zufrieden: "Wir sind super gestartet. Die Niederlage gegen Schonnebeck war leider sehr unglücklich. Unsere größte Stärke ist der Zusammenhalt, die Chemie im Team ist sehr, sehr positiv. Ich wusste, wie viel Qualität wir haben, aber dass wir so gut starten, ist natürlich toll. Bisher sieht das super aus. Es macht richtig viel Spaß."

Und was ist in dieser Saison drin für den VfB Homberg? Hersey antwortet: "Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen. Ein richtiges Saisonziel haben wir nicht, wir schauen einfach von Spiel zu Spiel und wollen oben mitspielen. Mit unserer Qualität ist einiges drin. Wir sind gut drauf. Persönlich möchte ich natürlich so oft wie es geht zu Null spielen."