Der SV Schermbeck hat wenige Tage nach dem Rücktritt seines Cheftrainers Sleiman Salha einen Nachfolger gefunden.

Mit dem 43-jährigen Engin Yavuzaslan hat der SV Schermbeck nach dem überraschenden Rücktritt von Sleiman Salha am letzten Freitag (6. September) in nur wenigen Tagen einen neuen Cheftrainer gefunden.

Yavuzaslan arbeitete zuletzt bei den Schermbecker Liga-Konkurrenten SpVgg Vreden - 1. Juli 2020 bis 25. September 2023 - sowie in der vergangenen Saison für die SG Wattenscheid. Diese führte er am Ende zum Klassenerhalt und musste trotzdem gehen. An der Lohrheide besaß Yavuzaslan nach RevierSport-Informationen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, den er aber auflöste.

Markus Falkenstein, Schermbecks Sportchef, erläutert, warum Yavuzaslan das Rennen um den SVS-Trainerposten gemacht hat. Nach RS-Infos hatte Schermbeck mit insgesamt fünf Kandidaten gesprochen.

"Engin kennt sich in der Oberliga Westfalen bestens aus. Nach der abgebrochenen Saison 2020/21 gelang es ihm, die frisch aufgestiegene SpVgg Vreden in der Oberliga zu etablieren, bis er im September 2023 zur SG Wattenscheid 09 wechselte und den extrem schlecht gestarteten Traditionsverein vor dem Abstieg in die Westfalenliga rettete. Das war schon gut", erklärt Falkenstein.

Weiter sagt der Schermbecker Manager: "Engin kommt ursprünglich aus Dorsten, wohnt seit einigen Jahren in Recklinghausen. In den Gesprächen mit ihm war von Beginn an eine große Überzeugung und Leidenschaft zu spüren. Der Verein ist überzeugt davon, dass er diese Leidenschaft auf die Mannschaft übertragen wird und wir so eine schnelle Trendwende schaffen und nachhaltig erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen werden."

Bereits am kommenden Freitag (13. September, 19.30 Uhr) wird Yavuzaslan auf der Trainerbank des SV Schermbeck beim Auswärtsspiel bei Rot Weiss Ahlen Platz nehmen. Schermbeck rangiert nach nur einem Punkt aus den ersten fünf Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz.