Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West muss sich der SV Lippstadt in der Oberliga Westfalen beweisen. Sportdirektor Dirk Brökelmann zeigt sich zufrieden mit dem Saisonstart.

Der SV Lippstadt muss sich nach dem Abstieg aus der Regionalliga West in der Oberliga Westfalen behaupten. Nach fünf Spieltagen steht der SV Lippstadt mit zwölf von möglichen 15 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Zuletzt konnte die Mannschaft von Trainer Felix Bechtold sogar vier Spiele in Folge gewinnen.

Sportdirektor Dirk Brökelmann zeigte sich zufrieden mit dem Saisonstart: “Wir sind absolut zufrieden mit dem Saisonstart. Unsere einzige Niederlage gab es gegen eine sehr gute Siegener Mannschaft, gegen die wir trotzdem gut mithalten konnten.“

Auch wenn drei der letzten vier Siege gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenfeld eingefahren werden konnten, gibt es für Sportdirektor Brökelmann keine Pflichtsiege. Er betont: “In dieser Liga kann man keine Punkte vorher einkalkulieren. Man muss in jedem Spiel 100 Prozent geben, dann können wir jedes Team schlagen.“

Auch nach diesem durchaus erfolgreichen Saisonstart sieht der 51-Jährige den SV Lippstadt nicht in einer Favoriten-Rolle. “Wir wollen für uns eine gute Saison spielen, eine Prognose, wo wir am Ende stehen werden, kann man so früh noch nicht abgeben. Es sind viele Mannschaften gut in die Saison gestartet und es wird eine spannende Saison.“

Am vergangenen Freitag konnte der SV Lippstadt durch ein Tor in der Nachspielzeit beim SV Schermbeck gewinnen. Für Brökelmann allerdings keineswegs ein Glückstreffer.

Er betont: “Die Mannschaft hat mir in der zweiten Hälfte sehr imponiert. Es war für mich bislang eines der besten Saisonspiele. Wir sind immer klar im Kopf und ruhig geblieben und haben uns weiter Torchancen herausgespielt. Der späte Führungstreffer war Ergebnis von harter Arbeit und somit völlig verdient.“

Damit steht Lippstadt mit einem stark umgebauten Kader nach fünf Spieltagen bei vier Siegen. Keine schlechte Bilanz, wenn man bedenkt, wie viel Zeit ein Umbruch oftmals in Anspruch nimmt. Brökelmann: "Sowohl der Trainer als auch ich sind zufrieden mit dem Kader. Die neu zusammengestellte Mannschaft hat sich in der Vorbereitung schnell gefunden und ist als Team zusammen gewachsen.“

Zudem hat sie der SV Lippstadt dem "kreativen Fußball" verschrieben, was bisher gut klappt. Mit 13 Treffern stellt der SV Lippstadt momentan die beste Offensive der Liga. Das Erfolgsrezept dabei scheint klar. Brökelmann berichtet: “Wir wollen, egal in welcher Liga, Fußball mit viel Ballbesitz spielen. Wir schaffen es bislang in dieser Saison gut im eigenen Ballbesitz Lösungen zu finden.“

Die nächste Möglichkeit, das zu untermauern, besteht am Freitag (13. September, 19 Uhr), wenn es zu Hause gegen die U23 des SC Verl geht.