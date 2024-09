Hannover 96 II 19:30 SC Verl 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Der dritte Spieltag in der Oberliga Niederrhein war einer mit vielen Toren. So liefen die sieben Partien am Sonntagnachmittag.

Torreicher Sonntagnachmittag in der Oberliga Niederrhein: In sieben Spielen fielen insgesamt 34 Tore. Der SC St. Tönis setzt sich an die Spitze, während die Sportfreunde Niederwenigern als einziges Team ohne Punktgewinn bleiben. In einer der weniger torreichen Partien sicherte sich der ETB Schwarz-Weiß Essen den ersten Saisonsieg. Nach einer Niederlage und einem Remis gewannen sie mit 2:1 beim Mülheimer FC. Für ein Spektakel sorgten die SSVg Velbert und der VfB Hilden. 3:3 lautete der Endstand. Damit bleiben beide Teams ungeschlagen. Velbert führte dreimal, doch die Hildener fanden immer eine Antwort. Cellou Diallo, Mohamed Benktib und Andri Buzolli erzielten die SSVg-Tore. Pascal Weber, Fabian zur Linden sowie Nick Sangl hießen die Torschützen auf der Gegenseite. Auch die Spvg Schonnebeck ist noch ohne Niederlage. Am Sonntag schossen die Essener den TVD Velbert ab. Sie siegten 5:0. Arne Wessels und Kevin Kehrmann trafen doppelt. Zudem war Artug Golubytskyi erfolgreich. Die unterhaltsamste Partie des Nachmittags lieferten der SV Sonsbeck und der TSV Meerbusch. Bei einer 3:0-Führung für Meerbusch nach einer knappen Viertelstunde schien die Begegnung früh entschieden. Doch Sonsbeck kämpfte sich zurück - und feierte am Ende einen 5:3-Sieg! Das tut dem bisher punktlosen Tabellenschlusslicht sicher gut. Weniger spektakulär, aber ebenso erfolgreich, löste der SC St. Tönis seine Aufgabe. Mit 3:0 gewann er bei Union Nettetal und darf sich daher über die Tabellenführung freuen. Der SC hat genau wie Ratingen 04/19 alle drei Partien gewonnen und kann das bessere Torverhältnis vorweisen. Aufsteiger Sportfreunde Niederwenigern muss nach einem 0:2 gegen den 1. FC Kleve weiter auf den ersten Punkt warten - Kleve, zuvor ebenfalls noch punktlos, kann aufatmen. Der SV Biemenhorst, ebenfalls ein Aufsteiger, kassiert hingegen den ersten Rückschlag. Nach den zwei Siegen zum Start gab es nun ein deutliches 1:6 gegen den VfB Homberg auf eigenem Platz.

