Der SC St. Tönis ist mit zwei klaren Siegen in die neue Saison in der Oberliga Niederrhein gestartet. Trainer Bekim Kastrati nennt die Gründe für den Traumstart.

Dem Niederrhein-Oberligisten SC St. Tönis ist ein Start nach Maß in die Saison 2024/2025 gelungen: Zwei Spiele, zwei Siege, 8:2-Tore, Platz eins in der Tabelle.

Nach dem deutlichen 5:1-Auftakterfolg beim FC Büderich folgte am 2. Spieltag ein 3:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Sportfreunde Niederwenigern. Für Bekim Kastrati, Trainer von St. Tönis, war es ein "verdienter Sieg". "Wir hatten sehr gute 30 Minuten und haben auch schnell 2:0 geführt. Wie es dann manchmal im Fußball läuft, bekommen wir aus dem Nichts das 2:1 und hatten keine gute Phase bis zur Halbzeit. In der zweiten Hälfte haben wir schnell das 3:1 gemacht und die ein oder andere Chance liegen gelassen. Es wäre auch ein höheres Ergebnis möglich gewesen, aber insgesamt sind wir zufrieden", bilanziert der 45-Jährige.

Einen Aufwärtstrend konnte man bei den Blau-Gelben bereits in der vergangenen Saison erkennen, als sie sich in der Rückrunde nach einer schwachen Hinserie stabilisierten und am Ende im sicheren Mittelfeld landeten. Kastrati leitet seit Oktober 2023 wieder die Geschicke, nachdem er bereits von 2018 bis 2021 den Sportclub coachte. In seiner zweiten Amtszeit hat er bislang einen Punktschnitt von 1,92 erzielen können.

Die Zusammenstellung der Mannschaft scheint zudem zu passen, was auch mit einem gelungenen Transferfenster zu begründen ist. "Wir haben die Leistungsträger von letzter Saison halten können. Dazu haben wir drei, vier junge und lernfähige Spieler verpflichtet sowie mit Philipp Baum jemanden, der den Verein und mich als Trainer kennt. Dementsprechend haben wir gar nicht so viel Zeit gebraucht, um uns zu finden", erklärt Kastrati.

Die Jungs haben eine sehr gute Mentalität und bringen die Bereitschaft mit. Ich sage es immer wieder, das sind die wichtigsten Elemente, um Spiele zu gewinnen. Bekim Kastrati

Der Ex-Profi, der als Spieler auch zwei Länderspiele für sein Heimatland Albanien absolviert hat, tritt trotz des perfekten Starts auf die Bremse: "Es ist noch zu früh, um mehr zu sagen. Natürlich freuen wir uns über den Start, die sechs Punkte kann uns keiner mehr nehmen. Wir tun aber gut daran, wenn wir weiter demütig bleiben und versuchen, Woche für Woche unsere Leistung zu bringen und dementsprechend unsere Punkte zu holen."

Seine Mannschaft bringe dennoch viel mit, um eine erfolgreiche Saison zu spielen, verrät Kastrati: "Die Jungs haben eine sehr gute Mentalität und bringen die Bereitschaft mit. Ich sage es immer wieder, das sind die wichtigsten Elemente, um Spiele zu gewinnen. Insgesamt hat sich die Mannschaft gut gefunden, die Neuzugänge machen Spaß und als Trainer ist es dann auch schwierig, die richtigen elf Spieler für die Startelf zu finden."

Am kommenden Sonntag (1. September, 15.15 Uhr) können die Tönisvorster unter Beweis stellen, ob sie ihre Serie ausbauen können. Es steht ein Auswärtsspiel bei Union Nettetal an.