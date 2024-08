Der TuS Bövinghausen reist am Samstag, 24. August (16 Uhr), ins Siegerland. Die Sportfreunde Siegen warten dann auf die Dortmunder.

Kurz vor dem Spiel gegen die Sportfreunde Siegen hat der TuS Bövinghausen eine Überraschung parat: Özdemir Özgür und Yanni Regäsel tragen ab sofort das Trikot des Dortmunder Oberligisten und sind auch am Samstag (24. August, 16 Uhr) im Leimbachstadion gegen Siegen spielberechtigt.

"Wir freuen uns sehr, dass das noch geklappt hat. Özdemir und Yanni sind absolute Profis und unser Trainer Baris Özbek kennt sie sehr gut. Das sind top Verstärkungen für unsere junge Mannschaft", freut sich Ajan Dzaferoski, Boss des TuS Bövinghausen.

Regäsel werden die Bövinghausen-Fans noch kennen. Der ehemalige Spieler von Hertha BSC war noch in der vergangenen Saison für Bövinghausen aktiv. Er wechselte in diesem Sommer zum SC Westfalia Herne. Doch dort überwarf er sich mit Marcus Piossek, ebenfalls einem ehemaligen Spieler des TuS Bövinghausen, der mittlerweile Hernes Sportchef ist. Nun folgt die zügige Rückkehr nach Dortmund-Bövinghausen.

Regäsel wurde als Rechtsverteidiger ausgebildet, spielte in der vergangenen Saison in Bövinghausen aber auch bereits im zentralen Mittelfeld oder in der Innenverteidigung. Zu Beginn seiner Karriere durchlief er die Jugendmannschaften von Hertha BSC und stand, neben dem Hauptstadtklub, ebenso für Eintracht Frankfurt insgesamt in 16 Spielen in der Bundesliga auf dem Platz. Hinzu kommen fünf Einsätze in der 2. Bundesliga und 97 Begegnungen in der Regionalliga.

In der Oberliga-Westfalen-Saison 2023/2024 kam der Mittelfeldspieler auf 25 Einsätze (fünf Tore, zwei Vorlagen).

Özgür kommt auf immerhin 27 Drittliga-Einsätze. Zuletzt war der 29-Jährige in der Türkei tätig. Er verfügt über einiges an Profierfahrung und stand bei Klubs wie dem 1. FC Kaiserslautern, der SG Sonnenhof Großaspach und dem SV Ried in Österreich unter Vertrag. Zudem kommen in seiner Vita türkische Klubs wie Adanaspor und zuletzt Amasyaspor FK hinzu. Ajan Dzaferoski: "Ich hoffe, dass beide uns wesentlich stärker machen und mit dafür sorgen, dass wir die Klasse halten."