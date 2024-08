Die Spielvereinigung Schonnebeck hat noch einmal personell nachgelegt. Es kommt ein Spieler aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04.

Die Spielvereinigung Schonnebeck, die von vielen Experten als Titelanwärter in der Oberliga Niederrhein angesehen wird, und mit einem 4:2-Sieg in die Saison startete, hat seinen hochkarätigen Kader noch einmal verstärkt.

Romeo Ferreira, ein Außenbahnspieler, wechselt nach Essen-Schonnebeck. Der 19-Jährige verbrachte seine Jugendzeit zu großen Teilen im Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04 und absolvierte insgesamt 16 Spiele in der U19-Bundesliga West.

In der letzten Saison sollte Ferreira für die U23 in der Regionalliga West auflaufen, Verletzungen und Rückschläge in der Reha warfen ihn aber zurück, weswegen er nicht auf dem Platz stehen konnte.

Christian Leben, Sportlicher Leiter der Schwalben in Schonnebeck, erklärt: "Mit Romeo haben wir einen überaus talentierten Rechtsverteidiger verpflichtet, der nach einer langen Verletzungshistorie nun behutsam von uns aufgebaut wird. Aktuell befindet er sich noch in der finalen Phase seiner Reha, in der er extrem fleißig und mit hohem Ehrgeiz an seinem lang ersehnten Comeback arbeitet, um schon bald nach und nach ins Mannschaftstraining einzusteigen. Perspektivisch sehen wir in ihm einen Top-Spieler, der nochmal eine enorme Aufwertung unseres Kaders darstellt. Wir sind überzeugt davon, dass Romeo spätestens ab der Rückrunde uns allen viel Freude bereiten wird."

Auch Ferreira, der die deutsche und portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt und auch schon für Portugals U19 spielte, freut sich auf die Zeit beim ambitionierten Oberligisten Spielvereinigung Schonnebeck: "Ich freue mich sehr bei so einem ambitionierten Klub zu sein und hoffe, dass ich schnellstmöglich der Mannschaft helfen kann. Dirk und Christian haben mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben, weshalb ich mich für Schonnebeck entschieden habe. Ich hoffe, dass ich mit der Mannschaft einige Erfolge feiern kann."