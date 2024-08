Der SV Biemenhorst hat sein Oberliga-Debüt gleich mit einem Sieg gekrönt. Auch im Niederrheinpokal ist der Bocholter Stadteilklub noch dabei - und hofft auf das ganz große Los.

Es sind aufregende Tage im eigentlich beschaulichen Biemenhorst. In dem Bocholter Stadtteil stieg am vergangenen Sonntag zunächst das erste Oberliga-Spiel in der Vereinsgeschichte des SV Biemenhorst, ehe das Team von Trainer Javier Garcia gespannt auf die Niederrheinpokal-Auslosung schaut.

Mit dem 1. FC Monheim war ein Aufsteiger zu Gast, der am Ende nicht nur Teil eines historischen Spiels sein, sondern auch gleich noch alle drei Punkte abgeben sollte. Justin Heckers und Joshua Müller schossen einen 2:1-Sieg für den SVB heraus. "Das ist eine ganz besondere Geschichte", sagte Garcia.

Denn der SV Biemenhorst ist der erste Klub neben dem 1. FC Bocholt, der Oberliga-Fußball in die Stadt bringt. "Es war ein historischer Tag. Wir hatten Einlaufkinder, um die 800 Zuschauer waren da. Dass wir dann auch noch gewonnen haben, hat es umso schöner gemacht."

Nach den Monheimern, für die Garcia viele lobende Worte übrig hatte, kommen jetzt einige gestandene Kaliber. Beispiel gefällig? Am Sonntag, 25. August, 15 Uhr, geht es zum Aufstiegskandidaten ETB Schwarz-Weiß Essen.

"Uns ist die Qualität der Liga bewusst", sagte Garcia. "Es ist eine Ehre für uns, in dieser Gewichtsklasse mitspielen zu dürfen. Wir nehmen die Außenseiterrolle an. Das Spiel gegen Monheim muss der Maßstab sein.

Und "Fortuna", wie Garcia sagte, könnte gleich noch ein weiteres Highlight bereithalten. Nach einem 11:1-Sieg gegen den SV Straelen hat der SV Biemenhorst souverän die zweite Runde des Niederrheinpokals erreicht. Der Gegner muss noch ausgelost werden.

Wie wäre es denn mit dem 1. FC Bocholt, Herr Garcia? "Das wäre etwas sehr, sehr besonderes. In einem Pflichtspiel auf diesem Niveau ein Derby auszutragen, danach lechzen wir. Es wäre eine große Ehre und würde uns in unserer Entwicklung sehr helfen."

Abgesehen davon steht mit Marc Beckert ein langjähriger Spieler des 1. FC Bocholt im Kader des SV Biemenhorst. Er ist gleichzeitig der einzige Spieler mit echter Oberliga-Erfahrung. Seine Kollegen können teils nicht einmal Landesliga-Spielpraxis vorweisen, woher auch? Schließlich ist der SVB gleich in die Oberliga durchmarschiert.

"Es ist einkalkuliert, dass wir auch mal Lehrgeld zahlen. Am Wochenende darf es auch mal wehtun", sagte Garcia. Es gehe darum, Erfahrungen zu sammeln.

Vielleicht ja tatsächlich gegen den großen Nachbarn, den 1. FC Bocholt. "MSV Duisburg oder Rot-Weiss Essen wäre natürlich auch sehr attraktiv. Das sind Teams mit Bundesliga-Historie. Dafür spielt man doch Fußball." Im Gegensatz zum SV Biemenhorst müssen beide aber noch ums Weiterkommen kämpfen.