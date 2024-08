Die SG Wattenscheid startet mit einer Niederlage in die neue Saison der Oberliga Westfalen. Besser lief es in Siegen und beim ASC Dortmund.

Die Sommerpause ist vorbei, der Startschuss in der Oberliga Westfalen ist erfolgt. Am 1. Spieltag ging es mit gleich vier Freitagsspielen los.

Für die SG Wattenscheid 09 begann die Saison mit einem ungewohnten Heimspiel. Vor 597 Zuschauern an der Berliner Straße statt im Lohrheidestadion empfing die SGW Victoria Clarholz. Nach einer torlosen ersten Hälfte sah auch im zweiten Durchgang alles lange nach einem 0:0 aus.

Doch kurz vor Schluss der Schock für Wattenscheider: Im Anschluss an eine Ecke kam Leon Van der Veen aus dem Rückraum zum Abschluss, fand die Lücke und traf zur 1:0-Gästeführung. Ein kleiner Fehlstart für die SGW.

Der ASC 09 Dortmund ist mit einem Derbysieg traumhaft in die neue Saison gestartet. Gegen TuS Bövinghausen avancierte Maximilian Podehl zum Matchwinner. Beim 2:0-Auftaktsieg sorgte der Doppelpacker für beide Treffer und den ersten Dreier sicherte.

Gleich vier Treffer konnten die Zuschauer zwischen dem SV Schermbeck und der SpVgg Erkenschwick bejubeln. Der Gastgeber kam hier besser in die neue Spielzeit, durch die Treffer von Timur Karagülmez und Hendrik Löbler ging der SVS mit 2:0 in Führung.

Doch die Gäste kamen zurück in die Partie und stellten noch kurz vor dem Seitenwechsel durch Arda Nebi den Anschluss her. Und es kam noch besser: wenige Minuten später stellte die Schwicker dann alles wieder auf Anfang (45.+2) - Torjäger Stefan Oerterer war in der neuen Saison angekommen.

Auch die Sportfreunde Siegen sind in der neuen Saison angekommen. Zwar gelang der Auftakt im Siegerland dem SV Lippstadt zunächst besser, Maurice Buckesfeld (19.) machte das 1:0 für den Regionalliga-Absteiger. Doch den Sportfreunden gelang wichtige Anschluss vor der Pause durch Mats Scheld.

Nach der Pause zogen die Gastgeber das Spiel dann komplett auf ihre Seite, Markus Pazurek brachte Siegen kurz nach dem Seitenwechsel in Führung (53.). Das ließen sich die Hausherren dann auch nicht mehr nehmen und starteten mit einem Heimerfolg in die Saison 2024/25.