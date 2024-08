Victoria Clarholz: Vorfreude auf Wattenscheid - "machen die Oberliga attraktiv"

Nach durchwachsenen Ergebnissen in der Vorbereitung startet Vicotria Clarholz am Freitag in die neue Saison der Oberliga Westfalen.

Bereits am Freitag startet Victoria Clarholz in die neue Saison der Oberliga Westfalen. Es steht ein Auswärtsspiel bei der SG Wattenscheid 09 an.

Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen (eine davon gegen Drittligist Arminia Bielefeld) – so lautet die Bilanz der Vorbereitung von Victoria Clarholz. Am Freitag startet der Ernstfall, wenn der Startschuss in die neue Saison fällt. Auch Christian Lichte freut sich bereits auf den Saisonstart.

„Wir sind sehr zufrieden, hatten wenige Verletzungen“, berichtet der Cheftrainer. „Ergebnisse in der Vorbereitung sind für mich immer ein wenig zweitrangig. Was die Mannschaft gezeigt hat, macht mir Mut.“

Bei der Kaderplanung zeigt sich, dass der Verein mehr Wert darauf legt, Spieler aus der Nähe zu verpflichten und voranzubringen. „Wir wollten den Schwerpunkt darauf legen, dass Spieler sich mit uns und der Region identifizieren. Ob jung oder alt, spielte für uns dabei keine große Rolle. Wir haben auch ein paar Jungs aus der eigenen U19 dabei. So soll der Weg des Vereins künftig aussehen. Neuzugänge sollen sportlich, aber auch menschlich zu uns passen“, verrät Lichte.

Clarholz will Spieler mit hoher Identifikation zur Region

Der Kader steht zum Saisonauftakt, allerdings kann es auch bei der Victoria kurzfristig sein, dass sich die Mannschaft an der ein oder anderen Stelle weiter verändern wird. „Im Amateurfußball kannst du so etwas nie ausschließen“, so der Clarzholz-Trainer. „Man weiß nie, ob wer beruflich in die Region zieht oder auch von hier wegziehen muss.“

Zum Auftakt wartet ein Auswärtsspiel bei Wattenscheid 09. Aufgrund von Umbauarbeiten wird das Spiel nicht im Lohrheidestadion, sondern auf dem Kunstrasenplatz am Sportzentrum Berliner Straße stattfinden. Lichte ist dennoch voller Vorfreude.

„Wir freuen uns enorm auf das Spiel in Wattenscheid. Das ist eine der Mannschaften, die die Oberliga so enorm attraktiv machen.“ Auch beim Bochumer Stadtteil-Klub gab es einige Veränderungen, unterschätzen wird Lichte den Gegner aber nicht. „Sie sind offensiv weiter ausgezeichnet besetzt. Aber wir fühlen uns nach der Vorbereitung auch gut, gehen optimistisch ins Spiel.“

Und die Ziele für die Saison? „Wir als Mannschaft schauen von Spiel zu Spiel. Der Verein hat das Ziel Klassenerhalt ausgegeben, aber wir wollen schauen, wie wir uns entwickeln werden. Wir sind guter Dinge und freuen uns auf die kommende Saison“, zeigt sich Lichte optimistisch. Anstoß in Bochum ist am Freitag (9. August) um 19.30 Uhr.