TuS Ennepetal startet am Sonntag in die neue Saison der Oberliga Westfalen. Mit der U21 des VfL Bochum und zwei Regionalliga-Absteigern wartet ein hartes Auftaktprogramm.

Nach Platz 12 in der Vorsaison startet der TuS Ennepetal am Sonntag in die neue Saison der Oberliga Westfalen. An den ersten Spieltagen wartet ein straffes Auftaktprogramm.

VfL Bochum II, SV Lippstadt, Rot Weiss Ahlen – eine U21-Mannschaft eines Bundesligisten und zwei Regionalliga-Absteiger also. Schwerer hätte der Auftakt für die Mannschaft von Trainer Sebastian Westerhoff kaum aussehen können.

„Das kann man so und so sehen. Wenn wir gut durch die Spiele kommen, können wir sagen, wir haben schon einmal drei Brocken weg. Stehen wir nach den Spielen bei null Punkten, war das Auftaktprogramm natürlich scheiße“, nimmt der Chefcoach kein Blatt vor den Mund.

Dennoch bereitet ihm das Programm keine größeren Sorgen. „Unsere Vorbereitung war vollkommen in Ordnung“, zeigt sich Westerhoff zufrieden. „Natürlich hatten wir einige unterklassige Gegner, ein paar unnötige Gegentore, aber alles in allem sind wir gut durchgekommen.“

Kader wurde verjüngt – Westerhoff angetan

In insgesamt acht Vorbereitungsspielen gab es zwei Niederlagen, eine davon gegen Regionalligist Wuppertaler SV. Zwei Unentschieden und vier Siege ergänzen ergebnistechnisch die Vorbereitung Ennepetals.

Der Kader hat ein neues Gesicht bekommen, die Mannschaft ist durch einige Neuzugänge jünger geworden. Neben dem 30-jährigen Christian Antwi-Adjei, Bruder von VfL-Profi Christopher, kamen sieben Neuzugänge, die zwischen 18 und 24 Jahren alt sind.

Der VfL ist schon ein wenig eine Wundertüte. Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt. Sebastian Westerhoff

„Das war schon auch unser Ziel“, gibt Westerhoff Einblick in die Kaderplanung. „Dass der Umbruch so groß wird, nicht unbedingt, aber wir haben auch einige erfahrene Spieler gehalten. Für einen Trainer ist es immer schön, junge Spieler, die Qualität mitbringen, in den Verein zu bekommen.“

Zum Auftakt kommt also die neu formierte zweite Mannschaft des VfL Bochum nach Ennepetal. Westerhoff spricht von einer „Wundertüte“, da die Mannschaft zur neuen Saison komplett neu zusammengestellt wurde.

„Ein paar Spieler kennt man natürlich, der VfL hatte auch einige Vorbereitungsspiele. Aber man muss immer sehen, wie eine neu formierte Mannschaft die Oberliga annehmen kann. Daher ist der VfL schon ein wenig eine Wundertüte. Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt.“

Anstoß am Sonntag (11. August) im Bremenstadion ist um 15.30 Uhr.