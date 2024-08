Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen gestaltete das Testspiel am Mittwoch erfolgreich, muss die nächsten Monate jedoch auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen feierte am Mittwochabend einen souveränen Testspielsieg gegen den Landesligisten Arminia Klosterhardt. Mit 6:0 fertigte der Oberligist den im zweiten Durchgang überforderten Gegner ab. Den Torreigen eröffnete Niko Bosnjak in der 18. Minute, kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Kamil Poznanski per Direktabnahme auf 2:0.

Dann folgte die Show von Nabil El-Hany. Der eingewechselte Zugang von der SG Schönebeck erzielte binnen sechs Minuten einen lupenreinen Hattrick. Beim 3:0 ließ er Arminia-Keeper Lucas Goy keine Chance (50.). Keine fünf Zeigerumdrehungen später erhöhte er auf 4:0, als er ein Zuspiel von Lukas Korytowski ins leere Tor bugsierte (55.). 50 Sekunden danach war El-Hany erneut zur Stelle und erzielte beim Treffer zum 5:0 seinen persönlichen Hattrick.

Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte Korytowski in der 77. Minute mit einem Flachschuss aus rund 15 Metern. Nach dem 1:0-Erfolg bei der U21 des VfL Bochum war es bereits der zweite Testspielsieg zu Null in Serie für den ETB. Trotzdem zeigte sich Cheftrainer Damian Apfeld nicht vollends zufrieden:

"Wenn man das Ergebnis von 6:0 gegen einen Landesligisten sieht, kann man sehr zufrieden sein. Trotzdem muss ich einige Phasen, mit Ball und gegen den Ball, kritisieren, die wir uns anders vorgenommen und vorgestellt haben. Wir haben in diesen Phasen in beide Richtungen nicht mit der nötigen Konsequenz gespielt. Das war nicht gut."

Apfeld weiter: "In der zweiten Halbzeit machen wir das natürlich sehr gut, weil wir in dem Durchgang fünf Tore geschossen haben. Die Phase von der 45. bis zur 60. Minute war sehr stark, aber von unseren Inhalten, die wir uns vorgenommen haben, können wir nicht komplett zufrieden sein. Es war jetzt das dritte Spiel in fünf Tagen und ich muss den Jungs von der Belastung her Respekt zollen. Diese Woche ist vom Training her und mit dem Spiel am Sonntag nochmal extrem hart."

Stammspieler fällt lange aus

Einziger Wermutstropfen am Mittwoch war die Diagnose von der schweren Verletzung des ETB-Mittelfeldspielers Armen Shavershyan, der sich am Freitag das hintere Kreuzband im Knie gerissen hat und den Schwarz-Weißen viele Monate fehlen wird. Shavershyan absolvierte in der abgelaufenen Saison 27 Oberliga-Partien (3 Tore) und war Stammspieler.