Der TuS Bövinghausen geht mit einer verjüngten Mannschaft in der Oberliga Westfalen an den Start. Dazu hat der Klub ein erfahrenes Duo verpflichtet.

Die Zeiten der ganz großen Ziele sind beim TuS Bövinghausen vorbei. In der verkorksten Vorsaison hatten die Dortmunder schon im Winter einen Mega-Umbruch vollzogen. In der neuen Saison will der Klub aus der Oberliga Westfalen sich weiter konsolidieren, auf den Aufstieg schielt der TuS um den Vorsitzenden Ajan Dzaferoski vorerst nicht mehr.

Das gibt die Mannschaft wohl auch nicht her. Überwiegend junge Spieler stehen im Kader von Trainer Danny Voß, einige hatten sich über Sichtungstrainings bei den Westfalen für einen Vertrag empfohlen. Doch ganz ohne erfahrene Kräfte wird es schwierig, in der fünfthöchsten Spielklasse zu bestehen. Das weiß man auch in Bövinghausen, und hat daher ein Duo verpflichtet, das eine Menge Routine mitbringt.

Dabei handelt es sich um Torhüter Daniel Szczepankiewicz und Innenverteidiger Jeffrey Malcherek. Szczepankiewicz kommt aus der Regionalliga West vom FC Gütersloh. Zuvor spielte er mit Rot Weiss Ahlen und dem Wuppertaler SV viertklassig. In seiner Heimat Polen sammelte der Keeper Einsätze in der zweiten Liga. Sein neuer Verein stellte den 30-Jährigen als "Top-Transfer" vor.

Malcherek wechselt derweil innerhalb der Oberliga Westfalen. Der 27-Jährige kommt von der SG Wattenscheid nach Dortmund. Dort stand er in den vergangenen drei Jahren unter Vertrag, stieg mit der SGW in die Regionalliga auf, dann wieder ab und verabschiedete sich nach der vergangenen turbulenten Spielzeit von der Lohrheide. Der VfB Homberg, Westfalia Rhynern und Lüner SV sind weitere Vereine in der Vita des Innenverteidigers.

Alle Neuzugänge des TuS Bövinghausen

Zugänge: Daniel Szczepankiewicz (FC Gütersloh), Jeffrey Malcherek (Wattenscheid 09), Julian Geitz (Drochtersen/Asseln), Kian Licina (VfB Speldorf), Elmar Skrijelj (Westfalia Rhynern), Pasquale Conti (VfB Frohnhausen), David Schmidtkötter (SC Dorstfeld), Cliff Osa (SV HMSH), Mahrab Khan (Adler Union Frintrop), Barbaros Inan (Hammer SpVg), Dominick Wasilewski, Dimitros Papadopoulos (beide TSG Sprockhövel), Devin Ugur, Leonardo Twumasi (beide RW Ahlen U19), Amel Balje (Eintracht Dortmund U19), Amin Azzofri (SV Brackel), Hayrullah Alici (vereinslos)