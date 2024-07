Die Sportfreunde Niederwenigern haben in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Oberliga perfekt gemacht. Trainer Marcel Kraushaar spricht über die Vorbereitung und die kommende Saison.

In der abgelaufenen Spielzeit konnte die Rückkehr in die Oberliga Niederrhein gesichert werden. Nach zwei sportlich erfolgreichen Landesligasaisons müssen die Sportfreunde Niederwenigern sich jetzt auf die höhere Spielklasse einstellen.

Niederwenigern befindet sich aktuell mitten in der Vorbereitungsphase. Die Sportfreunde bestritten bereits vier Testspiele und haben noch weitere vier Partien vor der Brust. Die Oberligasaison startet am 18. August.

"Wir sind gut in die Vorbereitung gekommen. Alle Jungs sind auf einem guten Fitnesslevel aus der Pause gekommen. Mit den Testspielen bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Mit Ennepetal hatten wir zuletzt einen starken Gegner. Das war für uns ein guter Moment, den aktuellen Zustand zu überprüfen. Es geht aktuell auch darum, die Neuzugänge zu integrieren", erklärt Niederwenigern-Trainer Marcel Kraushaar.

Mit insgesamt sieben neuen Akteuren verstärkten sich die Sportfreunde. Zwei davon kommen aus der eigenen Jugend. Königstransfers sind sicherlich die erfahrenen Spieler Dario Schuhmacher und Marvin Schurig.

Der Coach ordnet die Neuverpflichtungen ein: "Wir haben tolle Nachwuchsspieler dazubekommen. Ziel ist es weiterhin einen jungen entwicklungsfähigen Kader zu haben. Diesen Weg wollen wir als Verein weiter bestreiten. Trotzdem war es uns wichtig, Erfahrung beziehungsweise Leader in das Team zu holen. Mit Schuhmacher und Schurig ist uns das definitiv gelungen. In der Oberliga braucht man solche Typen."

Niederwenigern befindet sich in der kommenden Saison in einer neuen sportlichen Rolle. Als Aufsteiger kommt der Verein in eine kompetitive und enge Liga.

"Wir müssen uns erstmal auf die Liga einstellen. Der neue Kader braucht Zeit, sich zu finden. Es wird wichtig sein, dass wir nur auf uns gucken und uns von keinen Nebengeräuschen aus dem Konzept bringen lassen. Die Oberliga ist hart, das wissen wir. Trotzdem müssen wir uns nicht verstecken", erklärte der 33-Jährige.

Kommende Testspiele SF Niederwenigern 28. Juli: SuS Bad Westernkotten und SV Brilon 4. August: SV Wacker Obercastrop 11. August: Cronenberger SC

Die Hattinger reisen in der kommenden Woche in ein Trainingslager. Dazu sagte der Coach: "Aktuell haben noch alle Bereiche Verbesserungspotenzial. Wir werden das Trainingslager nutzen, um körperlich noch robuster und gefestigter zu werden."