Testspiel-Zeit in der Oberliga Westfalen: Die SG Wattenscheid 09 kommt spät zum Ausgleich, die SpVgg Erkenschwick bleibt sieglos.

Die Saisonvorbereitung bei den Teams der Oberliga Westfalen nimmt allmählich Fahrt auf. In knapp einem Monat startet die neue Spielzeit, die der SV Schermbeck und die SpVgg Erkenschwick am 9. August eröffnen.

Während die Schermbecker an diesem Sonntag einen lockeren 4:0-Sieg gegen A-Ligist TuS Gahlen feierten - Timur Karagülmez und Hendrik Christian Löbler trugen jeweils einen Doppelpack bei - bleibt Erkenschwick auch nach dem zweiten Testspiel ohne Sieg.

Gegen Vestia Disteln kassierten die "Schwicker" am Sonntag eine 1:2-Niederlage. Anlass für die Partie war der Cranger-Kirmes-Cup - für beide Teams war es der Auftakt in die Gruppenphase. Und der lief deutlich besser für den Westfalenligisten. Philipp Müller und Justin Gruber bescherten Disteln eine 2:0-Führung. Aggelos Nikolaos Meselidis konnte nur noch für die Spielvereinigung verkürzen.

Gegen den SC Obersprockhövel am Mittwoch (17. Juli, 19.40 Uhr) und den FC Marl am Samstag (20. Juli, 14 Uhr) hat Erkenschwick die Chance, das frühe Ausscheiden beim Traditionsturnier abzuwenden - und Selbstvertrauen für die Vorbereitung zu sammeln. Beim ersten Test des Sommers hatte es eine 1:2-Niederlage gegen Westfalenliga-Aufsteiger Westfalia Herne und damit ebenfalls gegen einen unterklassigen Klub gegeben.

Die SG Wattenscheid 09 blieb an diesem Sonntag ebenfalls ohne Sieg gegen einen Westfalenligisten. 1:1 endete das Duell mit dem Sodingen an der Berliner Straße.

Es sah bereits nach einem torlosen Unentschieden aus, doch in der Schlussphase nahm das Spiel noch einmal Fahrt auf. In der 86. Minute brachte Brayan Sosa die Sodinger in Führung. Wattenscheid hatte aber noch eine Antwort parat. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Hivan Kouonang bewahrte sein Team mit seinem Ausgleichstreffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit vor einer Niederlage.

Im ersten Test der Vorbereitung hatte die SGW am Freitag den VfB Günnigfeld knapp mit 2:1 besiegt. Am kommenden Freitag steht mit dem Gastspiel der SpVgg Horsthausen aus der Westfalenliga die nächste Prüfung an.

Oberliga Westfalen: Weitere Testspiele vom Sonntag im Überblick

1. FC Gievenbeck - TSG Hoffenheim U19 2:4

SC Verl II - FSV Dörnberg 7:0

FC Iserlohn - Westfalia Rhynern 0:3

SV Schermbeck - TuS Gahlen 4:0

Hövelhofer SV - Victoria Clarholz 0:4