Die Spielvereinigung Schonnebeck stellt sich breiter auf. Der niederrheinische Oberligist gab nun diese Personalie bekannt.

Die Spielvereinigung Schonnebeck freut sich, Ex-Profi Dietmar Klinger bei den Schwalben willkommen zu heißen. Klinger wird die Mannschaft im Bereich Scouting mit dem Schwerpunkt Gegneranalyse unterstützen.

Christian Leben, Sportlicher Leiter der Spielvereinigung Schonnebeck, zeigt sich begeistert: "Wir sind sehr glücklich, Dietmar Klinger für uns gewonnen zu haben. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem tiefen Verständnis für das Spiel wird er eine wertvolle Bereicherung sein. Dietmar bringt nicht nur eine professionelle Sichtweise mit, sondern auch die Fähigkeit, detaillierte Analysen zu erstellen, die uns in der Vorbereitung auf unsere Gegner erheblich helfen werden."

Dass Klinger im Bereich Amateurfußball gut vernetzt ist, liegt unter anderem daran, dass er im Trainerteam der Sportfreunde Niederwenigern tätig war. Deutlich erfolgreichere Zeiten hatte der heute 65-Jährige aber als aktiver Spieler beim KFC Uerdingen. Für diesen Klub arbeitete er zuletzt auch in der gleichen Rolle wie nun für Schonnebeck.

Klinger gehörte in Krefeld zu der legendären Mannschaft, die 1985 den DFB-Pokal gewann und ein Jahr später in der Fußball-Bundesliga Tabellendritter wurde. Zur Belohnung durfte Klinger im Europapokal auflaufen. In acht Jahren bestritt er im defensiven Mittelfeld bis 1991 208 Bundesligaspiele für Uerdingen, in denen er 15 Tore erzielte.

Klinger war aber auch in seiner Geburtsstadt Essen aktiv. Aus der eigenen Jugend schaffte er es in den Seniorenbereich von Schwarz-Weiß Essen. 1978 wechselte Klinger zum Stadtrivalen Rot-Weiss Essen, ehe 1983 der Schritt nach Uerdingen folgte. Dorthin kehrte er im Sommer 2023 als Scout und verantwortlicher für die Gegneranalyse zurück. Nach einem Jahr beim KFC Uerdingen übernimmt der ehemalige Bundesligaspieler diesen Job bei der Spielvereinigung Schonnebeck in Essen.