Der Kader des westfälischen Oberligisten TuS Bövinghausen ist immer noch zu klein. Ein Sichtungstraining soll helfen.

Der TuS Bövinghausen ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen. 18 Mann umfasst der Kader aktuell. Jedoch werden auch drei Mann verletzungsbedingt länger ausfallen.

"Ja, da sind Knieverletzungen dabei. Leider. Zudem sind wir mit einigen Jungs nicht so zufrieden, wie wir es erwartet haben. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Frische. Für die Defensive, aber auch für die Offensive", erklärt TuS-Boss Ajan Dzaferoski.

Am kommenden Dienstag (16. Juli, 18 Uhr) lädt Bövinghausen einmal mehr zu einem Sichtungstraining ein. Einige diese Sichtungen hatte der Oberligist schon veranstaltet und war sehr erfolgreich. Trainer Danny Voß und Sportchef Dino Dzaferoski konnten einige Talente herausfischen.

"Wir hoffen, dass da wieder gute Jungs dabei sind, die Bock auf die Oberliga haben und die diese Liga natürlich auch spielen können. Bislang waren da immer Juwelen dabei. Da konnten wir schon einige Verpflichtungen tätigen", erhofft sich Dzaferoski senior einiges vom nächsten Talenttag beim TuS Bövinghausen.

In der Oberliga Westfalen geht es für den TuS Bövinghausen am 11. August los. Dann ist der TuS beim Dortmunder Derby in Aplerbeck beim ASC 09 Dortmund zu Gast. Es folgt ein Heimspiel gegen Eintracht Rheine, bevor es zu den Sportfreunden Siegen geht. Dzaferoski: "Das Programm hat es in sich. Aber wir freuen uns auf die neue Saison, in der wir wieder den Klassenerhalt schaffen wollen!"

Bisher hatte der TuS Bövinghausen schon diese 13 externen Neuzugänge für die kommende Saison präsentiert: Hayrullah Alici (Türkspor Dortmund), Mahrab Khan (Adler Union Frintrop), Amel Bajle (Eintracht Dortmund), Elmar Skrijelj (Westfalia Rhynern), Dimitrios Papadopoulos (TSG Sprockhövel), Pasquale Conti (VfB Frohnhausen), Devin Ugur Rot Weiss Ahlen), Cliff Osa (SV HSMH), Leonardo Twumasi (Rot Weiss Ahlen), Amin Azzofri (SV Brackel), Dominick Wasilewski (TSG Sprockhövel), Julian Geitz (SV Drochtersen Assel) und Kian Licina (VfB Speldorf).