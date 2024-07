Neuzugang Nummer sechs für die Sportfreunde Baumberg. Für die Abwehr kommt mit Justin Härtel ein erfahrener Mann vom KFC Uerdingen.

Der nächste Neuzugang für den amtierenden Meister der Oberliga Niederrhein. Die Sportfreunde Baumberg haben die Verpflichtung von Justin Härtel bekanntgegeben.

Der Defensivspieler kommt vom Regionalliga-Aufsteiger KFC Uerdingen. Beim letztjährigen Tabellendritten kam Härtel in der abgelaufenen Spielzeit 31 Mal zum Einsatz und ist mit seinen 29 Jahren ein erfahrener Oberligaspieler.

"Wir sind sehr glücklich Justin in unserem Team begrüßen zu dürfen. Ich kenne ihn seit Jahren und so wissen wir, was er kann und wo seine Stärken liegen", freute sich Cheftrainer Salah El Halimi über den neuen Verteidiger.

Insgesamt 250 Spiele absolvierte Härtel in der Oberliga Niederrhein. Vor seiner Zeit in Uerdingen spielte er für den VfB Hilden (163 Spiele) und TVD Velbert (73). "Seine Erfahrung und seine Qualität sowohl als Innen- als auch als Außenverteidiger werden uns enorm weiterhelfen", hofft auch El Halimi.

Saisonstart gegen den Ex-Klub

In der Vorsaison stellten die Baumberger die beste Defensive der Liga, mit Härtel soll dieser Weg nun auch 2024/25 fortgeführt werden. Auch charakterlich soll er die Mannschaft verstärken, wie El Halimi beschrieb: "Seine Flexibilität in der Abwehr gibt uns neue Möglichkeiten. Wir konnten uns die letzten Jahre in den direkten Duellen von seiner Qualität und Durchsetzungsfähigkeit überzeugen. Er ist nicht nur ein starker Verteidiger, sondern auch ein angenehmer und netter Typ als Mannschaftskamerad."

Nach den Verpflichtungen von Robin Schnadt (FC Monheim), Marvin Oberhoff (TSV Meerbusch), Cem Dag (Borussia Mönchengladbach II), Lukas Bludau (SG Unterrath) und Hayato Matzusoe (Miyasaki Nihon Highschool/Japan) ist der gebürtige Düsseldorfer der sechste Neuzugang für den Titelverteidiger.

Der startet am Samstag (17. August) mit einem Heimspiel in die neue Saison. Eine besondere Partie für Härtel, denn zu Gast ist sein Ex-Klub VfB Hilden.