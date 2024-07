Die Sportfreunde Baumberg haben einen Spieler aus der U23-Reserve des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach verpflichtet.

Verstärkung für den amtierenden Meister der Oberliga Niederrhein: Die Sportfreunde Baumberg haben den vielseitig einsetzbaren Cem Dag aus Borussia Mönchengladbachs U23 verpflichtet.

Der 21-jährige Linksfuß, der sowohl defensiv als auch offensiv alle Außenbahnpositionen bekleiden kann, kommt auf insgesamt nur vier Regionalliga-Einsätze für Mönchengladbach. In Monheim-Baumberg soll er nun viel mehr zum Zug kommen.

Baumbergs Cheftrainer Salah El Halimi sagt: "Wir sind sehr glücklich, Cem in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine Fähigkeit, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive auf der Außenbahn zu agieren, gibt uns zusätzliche Flexibilität und Tiefe im Kader. Cem ist ein äußerst talentierter Spieler, der unsere Mannschaft in vielen Bereichen verstärken wird. Sein linker Fuß, sein Tempo und seine präzisen Flanken sowie seine Defensivqualitäten werden uns enorm weiterhelfen."

Der Meistercoach ergänzt: "In den letzten zwei Jahren hat er zwar wenig gespielt, aber bei uns soll er wieder zu alter Stärke finden, Spielpraxis sammeln und so wieder zwei Schritte in der Entwicklung nach vorne machen. Ich freue mich darauf, ihn auf dem Platz zu sehen und bin überzeugt, dass er eine gute Rolle in unserem Spiel einnehmen wird."

Dag ist nach Robin Schnadt (1. FC Monheim) und Marvin Oberhoff (TSV Meerbusch) erst der dritte Zugang für die Sportfreunde.

Derweil haben Koray Kacinoglu (FC Pesch), Mehmet Zeki Tunc (DV Solingen), Sebastian Papalia (FC Hürth), Subaru Nishimura (Wuppertaler SV), Melva Luzalunga (TuRU Düsseldorf), Isaac Kang, Tetsuya Takahashi, Yannik Radojewski, Ken Tcouangue, Leonard Bajraktari (alle Ziel unbekannt) und auch Kosi Saka (Karriereende) Baumberg verlassen.

Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison wurden die Sportfreunde Baumberg sportlicher Meister der Oberliga Niederrhein, verzichteten aber aus infrastrukturellen Gründen freiwillig auf den Gang in die Regionalliga West. Davon profitierte der drittplatzierte KFC Uerdingen, da der Tabellenzweiter SV Schonnebeck genau wie Baumberg das Aufstiegsrecht ebenfalls nicht wahrnahm.