Die SG Wattenscheid 09 hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Nicht irgendeinen. Denn der Offensivmann ist ein Rückkehrer und agiert künftig in einer Doppelrolle.

Die SG Wattenscheid hat Nico Buckmaier verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Damit nicht genug, denn der 31-Jährige wird nicht nur als Spieler tätig sein, sondern zugleich zum Trainerteam von Cheftrainer Christopher Pache stoßen. Das gab der Oberligist am Freitag bekannt.

"Der Kontakt zu 09 ist ja in den Jahren nie wirklich abgerissen. Mit Richy habe ich ja sogar noch zusammengespielt", sagte Buckmaier, der zwischen 2012 und 2019 über 200 Pflichtspiele für die SG Wattenscheid 09 bestritt.

"Ich freue mich jetzt darauf, wieder für den Verein spielen zu dürfen, viele Leute wiederzusehen und die Jungs kennenzulernen", ergänzte der Offensivspieler.

Die Ziele seiner Rückkehr sind klar: "Ich möchte dem Verein fußballerisch das geben, was er braucht und möchte einen positiven Einfluss haben. Natürlich nehme ich mir auch vor, eine gewisse Führungsrolle in der Mannschaft einzunehmen und jungen Spielern, die vielleicht Rat brauchen, zu helfen. Ich glaube wir haben viel Qualität bereits da und viele spannende, junge Spieler. Wichtig wird es sein, dass wir uns als Team finden in den nächsten Wochen und zusammen eine Spielidee entwickeln, die wir in der Saison dann auch auf den Platz bringen.“

Wir sind extrem froh, dass wir ihn nach fünf Jahren wieder zurück in seine Heimat holen und ihm eine persönliche Perspektive bei der SG 09 aufzeigen konnten Richy Weber über Nico Buckmaier

Buckmaier, der 2020 zunächst für den SV Rödinghausen und dann für Rot-Weiß Oberhausen spielte, verlor den SGW eigenen Aussagen zufolge nie aus den Augen. Bereits letzten Sommer gab es Gerüchte über eine Rückkehr zu seinem Heimatverein, doch er wählte den Zwischenschritt FC Gütersloh.

„Ich glaube, dass wir Bucki keinem 09er großartig vorstellen müssen und jeder seine sportlichen Qualitäten kennt“, sagte der Sportliche Leiter Richy Weber und betonte: „Wir sind extrem froh, dass wir ihn nach fünf Jahren wieder zurück in seine Heimat holen und ihm eine persönliche Perspektive bei der SG 09 aufzeigen konnten. Er wird für unsere junge Truppe nicht nur ein extrem wichtiger Spieler sein, sondern darüber hinaus auch unser Trainerteam um Christopher Pache und Alexander Schlüter ideal ergänzen. Wir hatten alle zusammen ausführliche und sehr gute Gespräche, bei denen ich als sportlicher Leiter nicht nur sofort gemerkt habe, dass alle für die Aufgabe brennen, sondern die drei auch wunderbar zusammen harmonieren. Wir freuen uns, dass Bucki uns für die nächsten zwei Jahre seine Zusage gegeben hat!“