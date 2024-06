Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat sich in der Oberliga Westfalen bedient - und zwar bei der SG Wattenscheid 09.

Jetzt ist klar, wohin es Umut Yildiz diesmal nach seinem Abschied von der SG Wattenscheid 09 zieht. Der 24 Jahre alte Linksaußen hat beim Niederrhein-Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen unterschrieben - RS berichtete bereits. In der Rückrunde stand Yildiz für die SGW auf dem Feld, erzielte in 19 Spielen fünf Tore.

"Ich wurde vom ETB kontaktiert und hatte dann überzeugende Gespräche mit den Verantwortlichen. Nächste Saison möchte ich mit dem ETB eine gute Rolle in der Oberliga Niederrhein spielen. Ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Spielzeit haben werden, indem wir als Einheit zusammenarbeiten und unsere Ziele erreichen", sagte der gebürtige Düsseldorfer.

Und weiter: "Zusätzlich wünsche ich mir, dass wir eine starke Teamchemie aufbauen, in schwierigen Momenten zusammenhalten und durch harte Arbeit und Entschlossenheit unsere Ambitionen verwirklichen und die Zuschauer begeistern können. Idealerweise sollen sie mit einem ETB-Sieg den Weg nach Hause antreten können. Persönlich möchte ich mit meinen Fähigkeiten der Mannschaft eine gute Unterstützung sein, attraktiven Fußball spielen und den Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Zudem möchte ich mich fußballerisch weiterentwickeln und neue Erfahrungen sammeln."

Yildiz verbrachte den Großteil seiner Karriere im Herrenbereich an der Lohrheidestraße. Nach seiner ersten Saison 2019/20 folgte ein Kapitel in Velbert, bevor er 2021 nach Wattenscheid zurückkehrte. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga schloss sich Yildiz dem TuS Bövinghausen an, kehrte Anfang 2024 aber erneut zur SGW zurück. Insgesamt absolvierte er 87 Pflichtspiele für 09, wobei ihm elf Treffer gelangen.

Yildiz bringt Erfahrung bis zur vierten Liga mit, absolvierte 35 Spiele in der Regionalliga West (zwei Tore). Dazu kommen 64 Spiele in der Oberliga Westfalen (elf Tore) und elf Spiele in der Oberliga Niederrhein (vier Tore).

Dazu wurde Yildiz unter anderem in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet, wo er Erfahrungen in der U17-Bundesliga-West (22 Spiele, sechs Tore), in der U19-Bundesliga-West (40 Spiele, fünf Tore) und auch in der UEFA Youth League (sechs Einsätze) sammelte.

"Umut Yildiz ist ein offensiver Außenspieler, der durch seine Tempodribblings demnächst am Uhlenkrug für Furore sorgen wird. In der Oberliga und Regionalliga gehörte er immer zu den Leistungsträgern in seinen Teams. Mit seinen 24 Jahren gehört Umut immer noch zu der Kategorie „entwicklungsfähiger Spieler“. Somit erhoffen wir uns alle, dass wir Umut bei seinem nächsten Schritt maximal unterstützen können und er beim ETB in vielen Spielen den Unterschied ausmachen wird", sagte ETB-Trainer Damian Apfeld.