Ratingen 04/19 legt weiter nach auf dem Transfermarkt. Jetzt ist ein junger Mann für das Mittelfeld eingetroffen.

Ilyas Vöpel wird ab sofort für Ratingen 04/19 auflaufen und seinem bisherigen Klub Union Nettetal den Rücken kehren. Ratingen machte diesen Wechsel innerhalb der Oberliga Niederrhein am Mittwoch, 26. Juni, offiziell.

Vöpel, gebürtiger Wuppertaler, ist 21 Jahre alt und auf der Position des rechten Mittelfeldspielers zu Hause. Er kann aber auch eine Position weiter vorne als Rechtsaußen spielen. Seine Ausbildung hat er bei TuSpo Richrath und beim Cronenberger SC genossen, ehe er sich im Sommer 2018 der U17 des Wuppertaler SV angeschlossen hat.

Drei Jahre blieb Vöpel in der Folge beim WSV, sammelte wertvolle Erfahrungen in der U19-Bundesliga-West. Im Sommer 2021 gelang ihm dann der Sprung in den Herrenbereich, indem er sich dem damaligen Oberligisten Cronenberger SC anschloss. Der Wechsel zurück zu seinem Jugendklub war erfolgreich. Vöpel durfte gleich in seiner ersten Oberliga-Saison 26-mal ran, erzielte sechs Treffer.

In der Saison 2022/23 spielte er sich dann endgültig fest und war aus der, wie sich am Ende herausstellen sollte, Abstiegsmannschaft, nicht wegzudenken. Vöpel absolvierte 35 Spiele, wobei er einmal.

Statt mit in die Landesliga zu gehen, schloss sich der Mittelfeldspieler zur abgelaufenen Saison dann Union Nettetal an, wo ebenfalls 27 Oberliga-Spiele und sieben Treffer zu Buche stehen. In Summe kommt Vöpel auf 88 Einsätze in der Oberliga Niederrhein und hat 14 Tore auf der Haben-Seite stehen.

Mit Ratingen hat er sich nun einem ambitionierten Klub angeschlossen. In der vergangenen Saison war die Regionalliga, wenn auch durch die nicht beantragte Lizenz der Sportfreunde Baumberg und der SpVg Schonnebeck, zum Greifen nah. Letztlich stieg der KFC Uerdingen auf.

Zuvor hatten sich bereits Daniel Gorden Raul, Maximilian Dimitrijevski, bereits ein vielversprechendes Mittelfeldtalent aus der U19 von Borussia Mönchengladbach, und auch der ehemalige Duisburger Pascal Kubina den Ratingern angeschlossen.