Beim SV Lippstadt 08 tut sich etwas. Für die Innenverteidigung ist reichlich Erfahrung gekommen, im Tor ist ein Talent neu dabei.

Janik Steringer kehrt nach zwei Jahren zum SV Lippstadt 08 zurück. Wie der Regionalliga-Absteiger bekanntgab, wird der 26-Jährige als Spieler fungieren. Aktuell steht er als Co-Trainer und Analyst bei Drittligist Arminia Bielefeld unter Vertrag.

"Mit Janik bekommen wir einen weiteren Spieler mit reichlich Erfahrung in unser Team. Dazu wird er uns mit seiner Persönlichkeit sehr guttun. Als sich die Möglichkeit einer neuen Zusammenarbeit ergeben hat, waren wir schnell mit ihm auf einer Wellenlänge. Wir freuen uns sehr, dass Janik zum SVL zurückkehrt", sagte Sportdirektor Dirk Brökelmann.

Der gebürtige Bad Fredeburger kam 2019 vom SC Verl nach Lippstadt. In seiner Zeit beim SVL war Steringer in der Innenverteidigung stets gesetzt und absolvierte insgesamt 82 Regionalliga- sowie sechs Westfalenpokal-Spiele für die Lippstädter.

Mit Beginn seiner Arbeit als Analyst beim SC Verl sowie seit 2023 bei Arminia Bielefeld verließ er den SV Lippstadt und den semi-professionellen Fußball als Spieler. In den vergangenen zwei Jahren war er daher für den FC Gütersloh in der Oberliga und anschließend für den TV Fredeburg in der Bezirksliga aktiv. Nun ist er also wieder für den SVL am Ball.

Genauso übrigens wie Julian Fuest. Der Torhüter rückt aus der U19 auf und verstärkt künftig ebenfalls die Oberliga-Mannschaft. "Wir freuen uns mit Julian einen weiteren jungen Torhüter aus den eigenen Reihen in unserem Kader zu haben. Julian ist schon längere Zeit bei uns im Training und wird nun fester Bestandteil des Oberliga-Kaders", sagte Brökelmann.

Der gebürtige Soester Fuest kam 2019 von Westfalia Soest an den Bruchbaum und durchlief seitdem alle Juniorenteams. In der Saison 2021/22 stand er für den SVL auch in der bislang einzigen Junioren-Bundesliga-Saison auf dem Platz.

Am Mittwochmittag war zudem bekannt geworden, dass Elias Demirarslan nicht mehr für die Lippstädter auflaufen wird. Den linken Mittelfeldspieler zieht es zu Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen.