Erkan Ari ist bei Oberligist Ratingen 04/19 eine echte Institution. Nach acht Jahren im Verein nun in neuer Rolle.

Wie der Oberliga-Niederrhein-Vertreter Ratingen 04/19 mitteilte, wird Erkan Ari nun nicht mehr als Spieler, sondern als Co-Trainer der ersten Mannschaft fungieren. Nach acht Jahren in der Mittelfeldzentrale der Ratinger nun also der Wechsel auf die andere Seite der Seitenlinie.

Damit endet eine echte Ära. Schließlich hat Erkan Ari seit seiner Ankunft zur Saison 2016/17 235 Spiele für Ratingen 04/19 absolviert. Dabei gelangen dem heute 37-Jährigen 28 Tore.

Ari wurde einst bei Union Solingen ausgebildet, schaffte es dort durch die Jugendabteilung hindurch in die erste Mannschaft. Im Sommer 2007 schloss er sich dann Fortuna Düsseldorf II an, wo er drei Jahre lang blieb.

Nach rund drei Monaten in der Vereinslosigkeit fand er in der SSVg Velbert einen neuen Klub, von wo aus es nach etwas weniger als zwei Jahren zu den Sportfreunden Baumberg weiterging. Die Saison 2015/16 verbrachte Ari beim ETB Schwarz-Weiß Essen, ehe er dann in ratingen anheuern und bis heute bleiben sollte.

Insgesamt kommt der zentrale Mittelfeldspieler auf 308 Einsätze in der Oberliga Niederrhein, wobei beachtliche 48 Tore auf der Haben-Seite stehen. Zehn Spiele in der coronabedingt ausgetragenen Endrunde (zwei Tore) kommen ebenfalls noch dazu. Obendrein spielte Ari unter anderem viermal in der Regionalliga West und durfte einmal im DFB-Pokal ran.

Bereits seit Ende Mai steht fest, wer an Aris Seite Cheftrainer der Ratinger wird. Christian Dorda übernimmt ab dem 1. Juli 2024. Der 35-jährige B-Lizenz-Inhaber war zuletzt als Co-Trainer von Dimitrios Pappas bei der SSVg Velbert tätig und ist mit dem Team in der vergangenen Saison in die Regionalliga West aufgestiegen. Das Duo wurde im Februar beim damaligen Tabellenschlusslicht freigestellt.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem jungen, ambitionierten Trainer, der zum jetzigen Zeitpunkt auch noch Einfluss auf den Kader der neuen Saison nehmen kann", gaben 04/19-Präsident Jens Stieghorst und sein Stellvertreter Michael Schneider über die Vereinskanäle zu Protokoll.