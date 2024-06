Die SG Wattenscheid steht erneut vor einem großen Umbruch. Nun wurde ein neuer Keeper verpflichtet.

Die SG Wattenscheid 09 musste in der abgelaufenen Saison in der Oberliga Westfalen lange um den Klassenerhalt kämpfen. Am Ende wurde die Liga deutlich gehalten - trotzdem gibt es abermals einen Umbruch an der Lohrheide.

Mittlerweile haben elf Spieler die SGW verlassen, nun konnte der Traditionsverein den zweiten Zugang vermelden. Torhüter Gian-Luca Rexhäuser wechselt zur kommenden Saison vom SV Herbede zur SG Wattenscheid 09. Mit Christopher Pache trifft Rexhäuser auf seinen damaligen Trainer, der ihn schon beim SV Herbede trainiert hat.

Zugänge der SG Wattenscheid: Semih Sarli (SV Schermbeck), Gian-Luca Rexhäuser (SV Herbede)

Abgänge der SG Wattenscheid: Niklas Lübcke (VfL Bochum II), Abid Yanik (FC Kray), Daniel Dudek (Westfalia Herne), Nils da Costa Pereira (SpVgg Erkenschwick), Nico Thier (SF Lotte), Marvin Schurig, Arda Nebi, Maurice Rene Haar, Jeffrey Malcherek, Felix Casalino, Frederik Wiebel (alle Ziel unbekannt)

Infos zum Dauerkartenverlauf bei der SG Wattenscheid

Die Dauerkarten für die Heimspiele der SG Wattenscheid für die anstehende Oberligasaison 2024/2025 sind erhältlich. Die 09-Dauerkarte kann sowohl online, als auch direkt in der Geschäftsstelle bestellt werden.

Dabei wurde der Klub darüber informiert, dass vorerst keine Dauerkarten für Sitzplätze verkauft werden können. Grund sind die Umbauarbeiten in der Lohrheide. Bis zum Saisonbeginn soll mit der Südkurve die alte Wattenscheider alte Heimkurve aber fertiggestellt sein. Der Verein hatte ursprünglich gehofft, zumindest in der Hinrunde noch Sitzplätze anbieten zu können.

In dieser Saison heißt es: 16 Spiele zahlen – 18 Spiele sehen.

Dauerkarte (Stehplatz): 144 Euro

Dauerkarte (Stehplatz/erm.*): 112 Euro

* Ermäßigung (Nachweis erforderlich) für Vereinsmitglieder, Schüler, Studenten, Auszubildende, Menschen mit Behinderung, Rentner, Inhaber der Ehrenamtskarte

In der nächsten Woche kann auch wieder die Kumpelkarte bestellt werden. Die Kumpelkarten enthalten die 18 Heimspiele, 18 x Bratwurst und Getränk und ein exklusives Teil der Kumpelkollektion. Die Kumpelkarte gibt es für monatlich 29 Euro (Juli 2024 – Juni 2025) oder bei Einmalzahlung für 301 Euro.