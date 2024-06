Weiter gehts beim VfL Bochum. Der Kader der neuen U21 nimmt Formen an. Fünf neue Spieler sind da.

Stewan Tasic, Semin Kojic, Benjamin Dreca, Daniel Hülsenbusch und Keleb Nwubani werden in der kommenden Saison das Trikot des VfL Bochum tragen. De Bundesligist stellte das Quintett am Dienstag, 4. Juni, als Neuzugänge für die U21 vor.

Die Planungen befänden sich damit auf der Zielgeraden, lassen die Bochumer verlauten. Tasic kommt aus der U19 des MSV Duisburg und ist ein 18 Jahre alter Innenverteidiger. Zuletzt lief er als Stammspieler für die Zebras in der U19-Bundesliga West auf und erzielte in 23 Spielen drei Tore.

Kojic spielte in seiner Kindheit für die Bochumer und kehrt nun also zurück. Genauer gesagt vom Oberligisten ASC 09 Dortmund, für den der 1,85 Meter große Mittelstürmer in der abgelaufenen Saison in 17 Ligaspielen achtmal traf.

Dreca wiederum kommt aus Norddeutschland zum VfL. In der vergangenen Saison spielte er für den TSV Sasel in der Oberliga Hamburg. 24 Tore und 16 Vorlagen gelangen dem Torjäger, der im offensiven Mittelfeld zu Hause ist, in 36 Partien, womit er zweitbester Scorer der Liga war.

Zugang Nummer vier ist Daniel Hülsenbusch aus der U19 von Borussia Mönchengladbach. In diesem Jahr zog er mit den Fohlen ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft ein. In der U19-Bundesliga West gelangen dem Innenverteidiger drei Tore in 15 Spielen.

Nwubani schließlich ist ebenfalls ein Innenverteidiger, der unter anderem für die U18 des englischen Erstligisten FC Brentford spielte. Er kommt aus der Oberliga Westfalen vom SC Preußen Münster II. Dort absolvierte er in der vergangenen Saison 25 Ligaspiele.

Der bisherige Kader der Bochumer U21 in der Übersicht

Tor: Hugo Rölleke, Niklas Lübcke

Abwehr: Jan Nzeba-Bost, Niko Božičković, Luca Bernsdorf, Nico Pulver, Stevan Tasic, Daniel Hülsenbusch, Keleb Nwubani

Mittelfeld: Jean-Philippe Njike Nana, Luca Erdelkamp, Cedric Zajkowski, Dennis Grote, Lars Holtkamp, Benjamin Dreca

Angriff: Divine Boaf, Tolga Özdemir, Semin Kojic