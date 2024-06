Nächster Zugang für die Sportfreunde Lotte. Nur kurz nach Florian Wendt vom SC Paderborn II wurde ein jetzt Ex-Wattenscheider vorgestellt.

Nico Thier ist der nächste Neue bei den Sportfreunden Lotte. "Nico ist ein Box-to-Box-Spieler mit absoluter Mentalität und brutaler fußballerischer Qualität", freute sich sein neuer Trainer Fabian Lübbers.

Thier kommt vom Oberligisten SG Wattenscheid 09 ans Lotter Kreuz. In 33 Liga-Spielen erzielte er in der abgelaufenen sechs Tore und gab sechs Vorlagen. Dabei trug er bis zum Winter das Trikot vom TuS Bövinghausen.

Was er so kann? Das hat Luka Bosnjak zuletzt gegenüber RevierSport zusammengefasst. "Nico Thier ist für mich einfach nur ein Phänomen. Der löst Situationen so clever und hat ein gutes Eins-gegen-Eins. Das hat mich wirklich beeindruckt", sagte er über seinen ehemaligen Mitspieler.

Thier hat eine hochkarätige Ausbildung genossen - namentlich in den Jugendabteilungen vom FC Schalke 04 und von Rot-Weiß Oberhausen. Den Sprung in den Herrenbereich wagte er im Sommer 2017 bei Westfalia Herne. Nach Stationen beim SV Sodingen und beim TuS Bövinghausen heuerte Thier im Winter in Wattenscheid an.

Nun geht es für ihn also in der Regionalliga West weiter. Genauso wie für Felix Wendt, dessen Wechsel vom SC Paderborn II ans Lotter Kreuz ebenfalls in dieser Woche bekannt geworden war.

Für die Ostwestfalen war Florian Wendt zuletzt auch vier Jahre lang in der eigenen U21 am Ball. Dabei sammelte Wendt insgesamt 58 Oberliga-Auftritte (vier Tore) und im vergangenen Sommer, als frischgebackener Regionalliga-Aufsteiger, zudem 16 weitere in der Weststaffel.

SFL-Trainer Fabian Lübbers freute sich über die Verpflichtung: "Florian haben wir in der Tat schon länger auf dem Zettel und wollten ihn bereits zur letzten Saison verpflichten".

Zuvor hatte Lotte schon Tugay Gündogan präsentiert. Der Cousin von İlkay Gündoğan spielte zuletzt unterklassig und soll bei den Sportfreunden aus dem Mittelfeld heraus für Torgefahr sorgen. Gut möglich, dass das immernoch nicht alles war.