Fast schon in Höchstgeschwindigkeit rast der 1. FC Kleve aktuell dem Abstieg entgegen. Beim Verein der Oberliga Niederrhein läuten die Alarmglocken.

Alarmstufe Rot beim 1. FC Kleve! Der 15. in der Tabelle der Oberliga Niederrhein rutscht immer weiter in den Abgrund. Durch die 0:2-Niederlage gegen den SV Sonsbeck am Mittwoch, den 17. April, manövrierte sich Kleve ein Stückchen weiter ins Abseits.

Das Team von Umut Akpinar liegt nun punktgleich mit dem SC St. Tönis auf Platz 15, dem Platz, der auf den Nicht-Abstieg von Borussia Mönchengladbach II aus der Regionalliga West hoffen muss. Im Falle eines Gladbacher Abstiegs würde auch Platz 15 der Oberliga Niederrhein zum Abstiegsplatz formieren.

Noch sieht es nicht danach aus, als würde dies tatsächlich eintreffen, doch Kleve selbst sollte den Blick lieber auf die eigene Liga richten. Der erste direkte Abstiegsplatz liegt nur zwei Punkte hinter dem 1. FC. Dazu kommt noch, dass die Akpinar-Elf zwei Spiele mehr bestritten hat als die Sportfreunde aus Hamborn, die eben den ersten Abstiegsplatz aktuell belegen.

Die Lage ist ernster denn je. Georg Mewes, sportlicher Leiter des Oberligisten, ist daher entsetzt über den Auftritt der Mannschaft: "Das Spiel gegen Sonsbeck war richtig beschissen. Ich war geschockt und habe das immer noch nicht überwunden. Es geht um so viel bei uns und dann kommt so ein Auftritt zustande. Sowas habe ich noch nie gesehen. Anscheinend wissen einige nicht, worum es geht. Da tat mir der Trainer und vor allem die Fans leid. Ich bin maßlos enttäuscht."

Mewes will trotz der katastrophalen Leistung nicht aufgeben: "Für uns ist schonmal gut, dass wir am Sonntag spielfrei haben. Wir müssen das abhaken und uns neu sammeln. Vielleicht spielt auch die Konkurrenz mal für uns."

Der Endspurt hält noch direkte Duelle für den 1. FC bereit. Es geht sowohl gegen den TSV Meerbusch, als auch Adler Union Frintrop. Auch gerade deshalb ist der Sportchef noch guter Dinge: "Wir haben es in der eigenen Hand, doch mit der Einstellung aus dem Sonsbeck-Spiel wird das sicher nichts. Die Mannschaft ist in der Pflicht und muss gegen den VfB 03 Hilden wieder das echte Gesicht des 1. FC Kleve zeigen."