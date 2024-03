OL NR: Sieg gegen Adler Union - Ratingen läutet den Aufstiegskampf offiziell ein

Ratingen 04/19 müht sich derzeit zu den Siegen in der Oberliga Niederrhein. Gegen Adler Union Frintrop war das nicht anders - daher geht es weiter im Kampf um die Regionalliga.

Am 24. Spieltag der Oberliga Niederrhein konnte Germania Ratingen seine Aufstiegsambitionen weiter untermauern und besiegte Adler Union Frintrop dank einer starken Schlussphase vor 300 Zuschauern am Stadionring mit 2:1 (0:0). Die Gäste aus Essen standen am Ende trotz der zwischenzeitlichen Führung mit leeren Händen da.

Adler-Kapitän Jonas Rübertus gab sich nach den 90 Minuten eher wortkarg, wirkte enttäuscht: „Wir haben uns hinten heraus um unseren Lohn gebracht. Wir sind die richtige Richtung gegangen und glauben immer dran. Am Ende hat es leider nicht gereicht“, wirkte Rübertus ebenso enttäuscht wie sein Trainer Marcel Cornelissen. „Das war extrem bitter und extrem deprimierend. Durch individuelle Fehler bestrafen wir uns selbst, weil wir einfach bei den Gegentoren viel zu schlecht verteidigt haben“, ärgerte sich der Adler-Trainer sichtlich über die Niederlage. „Ich bin frustriert, das ist ein ganz trauriger Tag. Es war nie so leicht, hier Punkte mitzunehmen“, schloss Cornelissen sein Statement ab.

Ganz anders war die Laune beim Siegtorschützen. Emre Demircan läutete mit seinem Sonntagsschuss in den Winkel den Aufstiegskampf am Stadionring ein. „Das war ein ganz wichtiger Sieg. Wir haben gekämpft, was auf dem Acker gar nicht so leicht war. Wir sind schwer zu schlagen und wenn man kann, sollte man so etwas auch mitnehmen“, ließ sich Demircan, auf das Thema Aufstieg angesprochen, tatsächlich diese These entlocken. Überhaupt blickt man in Ratingen seit der abgelaufenen Woche voller Vorfreude auf den Rest der Saison.

Der Rat der Stadt hat am Dienstag einstimmig für den Ausbau des Stadions gestimmt - der Regionalliga würde in dieser Hinsicht also nichts mehr im Wege stehen. Überhaupt war es „infrastrukturell ein Meilenstein“, wie auch der langjährige Klubboss Jens Stieghorst bekannt gab. „Wir werden jetzt in der kommenden Woche die Lizenzunterlagen einreichen“, machte der Immobilienunternehmer eine klare Ansage.

Eine, worauf man beispielsweise von Primus Baumberg noch wartet. „Wir schauen sportlich trotzdem erst einmal von Woche zu Woche“, nahmen Stieghorst und Siegtorschütze Demircan im Einklang erst einmal den Druck aus dem Thema. Diesen scheint man in Ratingen sowieso nicht zu haben.

RSV: Raschka - Henrichs, Silberbach, Demircan, Di Gaetano - Klefisch, Adibelli (67. Ramirez), Baum, Hammoud (77. Touloupis), Ari - Ilbay (67. Potzler) Raschka - Henrichs, Silberbach, Demircan, Di Gaetano - Klefisch, Adibelli (67. Ramirez), Baum, Hammoud (77. Touloupis), Ari - Ilbay (67. Potzler) DJK: Reiners - Nübel, Rübertus, Stukator (67. Reiners), Alimusaj - Groll (67. Khan), Hoffmann (86. Zwikirsch), Ohters, Engelberg, Ridder - Dapprich (77. Pirredda) Tore: 0:1 Ridder (48.), 1:1 Ari (73.), 2:1 Demircan (83.) Schiedsrichter: Solomon Anderson (Süchteln) Zuschauer: 300.

Stieghorst wirkte im RevierSport-Gespräch gewohnt gelassen, vielmehr erleichtert, dass man sich nach dem so wichtigen Signal des Rats langfristig mit dem Thema Regionalliga auseinandersetzen kann. Die Grundlage mit der Stadionfrage ist geklärt. Jetzt zählt es, sportlich nachzulegen. Die nächste Gelegenheit dazu ergibt sich schon am Gründonnerstag beim Auswärtsspiel beim ETB (19:30 Uhr, Stadion Uhlenkrug).

Adler Frintrop hat am Mittwoch gegen die Spvg Schonnebeck die nächste Gelegenheit, Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln (19:30 Uhr, Wasserturm Kunstrasen-Platz).