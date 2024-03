Die Finanzen mal beiseite geschoben, konnte der KFC Uerdingen zuletzt wieder überzeugen. Gegen den VfB 03 Hilden bittet der KFC zum kleinen Top-Spiel.

Zwei Wochen hatte der KFC Uerdingen nun Zeit, sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Nachdem die Krefelder in der letzten Woche kein Spiel in der Oberliga Niederrhein bestritten, hält die Serie von zwei Siegen in Folge weiterhin an. Der Aufstieg ist aus sportlicher Sicht noch nicht abgeschrieben.

Durch das nach wie vor zweifelhafte Szenario, dass sich die Sportfreunde Baumberg um einen Lizenzantrag für die Regionalliga kümmern, kann sich der Rest der Top-Gruppe oben in der Tabelle noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Der Vizemeister würde in diesem Fall für Baumberg den Weg in die Viertklassigkeit antreten.

Johannes Dahms, der gemeinsam an der Seite von Levan Kenia die Blau-Roten von außen betreut, schuldet RevierSport ein paar Euro fürs Phrasenschwein: "Das ist ein schwieriges Thema. Wir haben halt keinen Einfluss auf das, was in Baumberg passiert. Wir haben genug eigene Sorgen innerhalb des Vereins und müssen von Spiel zu Spiel schauen. Außerdem sind es viele Teams, die um einen möglichen zweiten Platz kämpfen. Es bringt nichts, sich Gedanken über Eventualitäten zu machen. Das beschäftigt nur deinen eigenen Kopf."

Er selbst geht allerdings von einem Antrag aus Baumberg aus: "Ich denke, auch wenn die Pressemitteilungen rundum Baumberg das Gegenteil vermitteln, dass sie jeden Stein doppelt umdrehen und alles daransetzen werden, aufzusteigen. Bei dem Abstand, den sie haben, wäre der Aufstieg höchstwahrscheinlich auch verdient - das muss man auch so anerkennen."

Wir erwarten einen starken und sehr disziplinierten Gegner, der, wie Union Nettetal nächste Woche, auf Krawall gebürstet ist Johannes Dahms

Um solche Szenarien in Angriff zu nehmen, müssen die Uerdinger selbst erstmal ihre Hausaufgaben erledigen. Der KFC schielt auf den dritten Sieg in Serie und empfängt am Wochenende den VfB 03 Hilden zu einem kleinen Spitzenspiel.

"Die Stimmung ist positiv angespannt. Wir erwarten einen starken und sehr disziplinierten Gegner, der wie Union Nettetal nächste Woche, auf Krawall gebürstet ist", erklärt Dahms.

Die Kadersituation rundum den KFC zeigt sich derweil unverändert. Bis auf die ohnehin Verletzten Hinata Gonda, Philipp Meißner und Robin Udegbe kann das Trainerteam aus dem Vollen schöpfen.