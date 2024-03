ETB SW Essen: Regionalliga-Aufstiegskampf - Über den Spitzenreiter an Uerdingen vorbei

Der ETB SW Essen ist auf einmal mittendrin im Rennen um den Regionalliga-Aufstieg. Die momentane Topform soll nun gegen den Spitzenreiter gezeigt werden.

Nach dem kommenden Spieltag in der Oberliga Niederrhein haben alle Teams 21 Partien auf dem Konto, die hinter dem Primus der Liga noch auf den Aufstieg lauern. Vier der Top 5 sind am Ball, der KFC Uerdingen, der bisher ein Spiel mehr ausgetragen hat, muss zuschauen, was die Konkurrenz macht.

Einen besonderen Blick werden die Krefelder sicher zum Essener Uhlenkrug werfen. Denn dort kann der ETB SW Essen den KFC überholen mit einem Dreier im Topspiel gegen den souveränen Spitzenreiter SF Baumberg.

Vor wenigen Wochen war es noch nicht denkbar, nun ist es Realität. Der ETB ist voll dabei im Rennen um den Regionalliga-Aufstieg, vor allem vor dem Hintergrund, dass Baumberg den sportlich machbaren Aufstieg wohl nicht realisieren könnte.

Und die vier Teams hinter Baumberg sind ganz eng beieinander. Der ETB gehört dazu und die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld möchte gegen den Tabellenführer das Momentum nutzen, denn die Essener gewannen die letzten drei Begegnungen.

Uns ist aber auch bewusst, dass wir am Sonntag eine sehr gute Tagesform und Spielglück auf beiden Seiten brauchen Damian Apfeld

Vor dem Sonntags-Hit am Uhlenkrug (15 Uhr) betont Apfeld: "Mit Baumberg kommt der absolute Spitzenreiter zum Uhlenkrug. Sie sind nicht nur punktetechnisch, sondern auch vom Torverhältnis her, das Maß aller Dinge in der Oberliga. Wir sind entsprechend gewarnt und wissen, welche Qualität auf uns zukommt. Wir haben aber ein Heimspiel und wollen unsere Serie von fünf ungeschlagenen Spielen in der Rückrunde ausbauen. Das ist ganz klar unser Ziel. Uns ist aber auch bewusst, dass wir am Sonntag eine sehr gute Tagesform und Spielglück auf beiden Seiten brauchen. Das wird vonnöten sein. Im Hinspiel waren wir sehr gut, aber uns hat da einfach vorne das Spielglück gefehlt. Das brauchen wir diesmal. Wenn alles zusammenpasst, dann ist für uns am Uhlenkrug definitiv etwas möglich. Wir werden alles in die Waagschale hauen, um das bestmögliche Ergebnis für uns rauszuholen.“ Das Hinspiel endete 0:0. Der ETB muss nur auf Niko Bosnjak und Christian Gojani verzichten.