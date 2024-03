KFC Uerdingen: Plötzlich wieder Träume vom Aufstieg - "Das ist die Chance"

Der KFC Uerdingen kann auf eine erfolgreiche Englische Woche zurückblicken. Durch die zwei Siege in der Oberliga Niederrhein sind die Krefelder wieder voll im Soll.

Nach dem Ausscheiden aus dem Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen (1:3) kann sich der KFC Uerdingen voll und ganz auf das große Ziel Aufstieg konzentrieren. Durch den 2:0-Heimerfolg über den 1. FC Kleve feierten die Krefelder den zweiten Sieg in Serie und schlossen die Englische Woche mit einem Erfolgserlebnis ab.

Ratingen 04/19 patzte derweil zu Hause gegen den SV Sonsbeck. Somit ist der KFC auf einen Punkt herangerückt an den Tabellenzweiten aus Ratingen, wobei Ratingen eine Partie weniger absolviert hat. Warum das so entscheidend sein kann? Die Sportfreunde Baumberg haben als Spitzenreiter zwar einen Punktepuffer von elf Punkten, doch es sieht stark danach aus, als könnte der Klub einen Aufstieg nicht realisieren - da kommt dann der Zweite ins Spiel.

Die Saison ist daher noch lange nicht gelaufen für Uerdingen. Die Blau-Roten sind sowas von im Geschäft.

Florian Abel, Kapitän des KFC Uerdingen, ist um Zurückhaltung bemüht: "Wir hatten dieses Jahr schon einige Höhen und Tiefen gehabt. Daher sind wir wirklich sehr gut beraten, wenn wir einfach sagen, dass wir von Spiel zu Spiel blicken."

Ich habe den Jungs auch schon gesagt, dass uns keiner mehr auf dem Schirm hat und das ist genau die Chance, die wir haben. Florian Abel

Johannes Dahms, der als Cheftrainer gegen den 1. FC Kleve an der Seitenlinie im Einsatz war, könnte man vorwerfen, dass er sich mit seinem Schützling abgesprochen hat: "Wir müssen einfach nur auf uns schauen. Arbeiten, kämpfen und punkten. Hört sich an wie eine Laie, ist am Ende aber einfach die Realität. Wir haben keinen Einfluss auf das, was in Ratingen oder auch Baumberg passiert."

Im Anschluss an die Partie gab es schöne Szenen im Grotenburg-Stadion. Die Mannschaft ließ sich von seinen Fans feiern - Bilder, an die man vor wenigen Wochen noch kaum denken konnte.

Das war sicherlich Balsam für die Seele von Kapitän Abel: "Wir wissen, dass es einige Spiele gab, wo die Fans definitiv recht hatten. Da haben wir einfach eine Einstellung gezeigt, die war nicht in Ordnung. Nach dem Essen-Spiel haben wir uns nochmal mit den Fans ausgesprochen und wenn wir solchen Einsatz an den Tag legen, wird uns auch mal ein schlechtes Spiel verziehen."

Der neue entfachte Spirit im Lager der Blau-Roten ist zu spüren. Abel zeigt sich für die kommenden Monate kämpferisch: "Ich habe den Jungs auch schon gesagt, dass uns keiner mehr auf dem Schirm hat und das ist genau die Chance, die wir haben."