Der niederrheinische Oberligist FC Büderich hat am Wochenende zukunftweisende Personalentscheidungen getroffen.

Der FC Büderich hat die ersten wichtige Entscheidungen für die kommende Saison 2024/2025 getroffen.

Wie der Oberligist mitteilte, verlängerte der FCB - unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit - mit dem Trainerteam Sebastian Siebenbach und Torsten Schedler für die kommende Spielzeit.

Nach der Trennung von Oliver Seibert - RevierSport berichtete - hatten Siebenbach/Schedler zunächst interimsweise das Traineramt übernommen. Nach drei Niederlagen konnte das Trainerduo dann vier Siege einfahren und sich für einen neuen Vertrag empfehlen - als Cheftrainer-Duo.

Dass der FC Büderich aktuell mit 20 Punkten über dem Strich steht und drei Zähler Vorsprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz besitzt, ist auch ein großer Verdienst des Kapitäns.

Kevin Weggen absolvierte nämlich 17 von 18 möglichen Spielen und konnte dabei acht Tore erzielen. Drei weitere Treffer legte der 30-jährige Mittelfeldspieler auf. Der Lohn: Er hat beim FC Büderich seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

Weggen, der Versicherungskaufmann ist und in Mönchengladbach lebt, ist ein sehr erfahrener Spieler. In der Oberliga kommt er bereits auf 217 Einsätze, in denen er 41 Tore erzielte und 41 weitere Treffer vorbereitete. Zudem stand er 115 Mal in der vierten Liga auf dem Rasen (zehn Tore, zehn Vorlagen) - 85 Partien davon bestritt er in der West-Staffel.

Bevor Weggen im vergangenen Sommer vom KFC Uerdingen zum Oberliga-Aufsteiger FC Büderich wechselte, spielte er für den FC Wegberg-Beeck, SV Straelen, VfB Lübeck, FC Schönberg, MSV Duisburg II und Wuppertaler SV. Ausgebildet wurde der Mittelfeldmann bei Rot-Weiss Essen. Beim KFC war Weggen Stammspieler und stellvertretender Kapitän, erlebte aber eine unglückliche Runde 2022/2023 mit den Krefeldern. Trainer Marcus John plante nicht mehr mit ihm. Anders läuft es bei seinem neuen Klub - Büderich und Weggen, das passt einfach.