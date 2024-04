Der FC Büderich hat sich während der laufenden Saison 2023/2024 von einem Abstiegskandidaten zu einem Top-Team der Oberliga Niederrhein entwickelt.

Was ist das denn bitte für eine tolle Weiterentwicklung? Bis Anfang Dezember hatte der FC Büderich in der Oberliga-Saison 2023/2024 gerade einmal zwei Saisonsiege vorzuweisen und war auf dem besten Weg zurück Richtung Landesliga.

Doch das ist längst nicht mehr der Fall. Plötzlich ist der FC Büderich um Kapitän Kevin Weggen zu einem echten Top-Team der Oberliga Niederrhein geworden. In den letzten elf Begegnungen gab es neun Siege, ein Remis und eine Niederlage. Eine tolle Bilanz!

"Bei uns ist einiges passiert. Ich habe schon in der Vorbereitung gemerkt, dass die Mannschaft viel Potenzial besitzt. Leider konnten wir dieses zunächst nicht ausschöpfen. Nach dem Trainerwechsel von Oliver Seibert zu Sebastian Siebenbach wurde es aber besser. Wir haben auch einen Systemwechsel vom 4-3-3- zu einer 4-2-3-1-Formation durchgeführt. Das sollte sich als ideal erweisen", erklärt Weggen.

Nach ganz oben, in die Regionalliga West, wird es für den FC Büderich trotz des tollen Laufs nicht mehr reichen. Der Verein hat auch keinen Lizenzantrag für die 4. Liga beantragt. Das könnte aber in Zukunft passieren.

"Wer mich kennt, der weiß, dass ich ambitioniert bin. Wir wollen auf jeden Fall die Nummer zwei im Raum Düsseldorf werden. Was darüber hinaus noch geht, werden wir dann in der neuen Saison sehen", sagt der 30-jährige Weggen, der schon für den FC Wegberg-Beeck und SV Straelen in der 4. Liga spielte.

In dieser Saison spielt Weggen nicht nur sehr stark in der Oberliga auf - 25 Spiele, elf Tore, vier Vorlagen - sondern ist auch in der Baller League sehr erfolgreich gewesen. Weggen zählte zu den Stars von Calcio Berlin. Calcio hatte bei den "Final Four" nur gegen Lukas Podolskis Street United das Nachsehen. "Das war eine unfassbare Veranstaltung im PSD Dome. Da waren 12.500 Fans zugegen. Wahnsinn! Ich feiere die Baller League. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Am Anfang habe ich gedacht, dass das nur etwas für Edeltechniker wäre. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich mit meiner Schussstärke auch für Furore sorgen kann", erzählt Weggen.

So sehr, dass er mittlerweile zu den beliebtesten Baller-League-Akteuren gehört. Weggens Instagram-Follower-Zahl stieg von 500 Personen vor dem Start der Baller League auf mittlerweile über 1000 Follower. In der neuen Saison kann er dann diese Zahlen mit Erfolgen mit Calcio Berlin und dem FC Büderich weiter hochschrauben.