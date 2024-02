Nach zwei Niederlagen zum Restrunden-Auftakt in der Oberliga ist der FC Brünninghausen weiter Tabellenletzter. Hoffnung auf den Klassenerhalt macht der geringe Abstand.

Den Restrunden-Auftakt in der Oberliga Westfalen hat sich der FC Bünninghausen anders vorgestellt. Gegen die SpVgg Vreden und den 1. FC Gievenbeck musste das Team um Trainer Rafik Halim zwei Niederlagen einstecken.

Dabei sollte in der Rückrunde die Wende gelingen und die Abstiegszone verlassen werden. Möglich ist das auch immer noch. Mit elf Punkten und einem Torverhältnis von -23 stehen die Dortmunder zwar auf dem 18. Platz, das rettende Ufer ist jedoch nur einen Punkt entfernt.

"Es sah schon zum Jahreswechsel nicht rosig aus, jetzt ist es natürlich noch unschöner", beschreibt Halim die sportliche Situation. Größtes Problem auf dem Platz: "Das ist die Art und Weise, wie wir die Gegentore kassieren. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, dass wir die Gegner zum Tore schießen einladen", bilanziert der Coach.

Halim weiter: "Wenn ich vergleiche, was wir investieren müssen, um Tore zu schießen und was die Gegner bei uns machen müssen, ist das ein riesiger Unterschied."

Tabellenführer ASC 09 Dortmund kommt nach Brünninghausen

Trotz des unbefriedigenden Starts sind der Wille und die Chance auf den Ligaverbleib noch da. "Die Mannschaft will den Karren aus dem Dreck ziehen. Da hilf es natürlich nicht, dass man Woche für Woche Nackenschläge kassiert", verbildlicht der 40-Jährige.

Der nächste potenzielle Nackenschlag wartet schon: Am Freitag (16. Februar) empfängt das Schlusslicht den Tabellenführer der Oberliga ASC 09 Dortmund. Bevor der FC jedoch in diesem Duell bestehen muss, steht die Achtelfinalrunde des Kreispokals an.

Das Pokalspiel kommt uns jetzt sehr gelegen. Ein Sieg wäre Balsam für die Seele Rafik Halim

Am Mittwoch (14. Februar) soll gegen den FC Sarajevo-Bosna der Einzug in die nächste Runde gelingen und damit eine Portion Selbstbewusstsein getankt werden. "Das Pokalspiel kommt uns jetzt sehr gelegen. Ein Sieg wäre Balsam für die Seele", sagt der Trainer vor der Pokal-Begegnung mit dem A-Ligisten.

Halim geht zum Saisonende

Unabhängig vom Tabellenplatz zum Ende der Saison wird Halim den Verein nach Ablauf der Spielzeit verlassen. Eine neue Traineraufgabe für den Noch-FCB-Coach ist nicht geplant, auch ein vorzeitiges Ende bei Brünninghausen kommt aktuell nicht in Frage. Nur eine Sache wünscht er sich: "Am liebsten möchte ich den Verein natürlich mit dem Klassenerhalt verlassen."