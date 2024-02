Dass dieses RWE-Gerücht um Marcel Platzek und Kevin Grund so hohe Wellen beim aktuellen Verein SV Schermbeck schlagen würde, hätte wohl kaum jemand gedacht.

"Rot-Weiss Essen: Brauer, Platzek und Grund in der Kreisliga? Das sagt Frank Kurth", dieser RevierSport-Artikel hat zumindest beim SV Schermbeck sehr hohe Wellen geschlagen.

Der Inhalt des Artikels: Nach RevierSport-Informationen könnten in Zukunft einige ehemalige Fan-Lieblinge wie Timo Brauer (TVD Velbert), der für Rot-Weiss Essen auf der Geschäftsstelle arbeitet, Kevin Grund, Marcel Platzek (beide SV Schermbeck) oder auch Felix Herzenbruch (SSVg Velbert) eine Rolle, was die Kaderzusammenstellung der zweiten Mannschaft des Drittligisten angeht, spielen.

Frank Kurth äußerte sich zu den Gerüchten: "Es gibt viele Überlegungen. Es ist aber bei keinem dieser genannten Spieler etwas spruchreif. Man weiß nie, was sich aus diesen Gesprächen ergibt. Die Jungs wollen noch in der Oberliga spielen, Herzenbruch ist seit dem Winter in der Regionalliga aktiv. Um es kurz zu halten: nach aktuellem Stand könnte ich es mir ab dem Sommer nur bei Kevin Grund vorstellen. Aber am Ende muss er die Entscheidung treffen."

Kurth erklärte weiter: "Kevin arbeitet ja schon an diversen Projekten, wie den Feriencamps, für Rot-Weiss. Ein Engagement in der zweiten Mannschaft müsste man ihm schmackhaft machen, in dem er noch mehr im und an den Verein gebunden wird - auch perspektivisch. Ob sich da etwas ergibt, wird die Zukunft zeigen."

Damit bringt Rot-Weiss Essen nur Unruhe bei uns rein. Das ist einfach nur peinlich und hat nichts mit professionellen Fußball zu tun, wie sie sich es für die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen vorstellen. Sleiman Salha

Diese Sätze wollte Sleiman Salha nicht so stehen lassen und meldete sich proaktiv bei unserer Redaktion um einiges zu diesem Thema und allen voran in Richtung RWE-II-Projektleiter Kurt loszuwerden.

Salha legte los: "Marcel Platzek und Kevin Grund sind aktuell beim SV Schermbeck unter Vertrag und wir spielen nicht gerade um die goldene Ananas. Plötzlich reden andere Vereine über unsere Spieler. Das kann ich nicht verstehen. Wie sich Essens Sportchef zu einem wichtigen Spieler von uns, in dem Fall Kevin Grund, äußert, kann ich nicht nachvollziehen. Was sollen denn Kevins Mitspieler, die das lesen, denken? Sie werden denken, dass er nicht mehr voll bei der Sache ist. Sie werden wissen wollen, was da im Hintergrund läuft. Ich kann diese öffentlichen Verhandlungen nicht verstehen. Das ist gegenüber dem SV Schermbeck respektlos. Das hat auch nichts mit einer vernünftigen Kaderplanung zu tun. Wir kommunizieren auch nichts, bis es spruchreif ist oder unterschrieben wurde."

Salha betonte abschließend: "Damit bringt Rot-Weiss Essen nur Unruhe bei uns rein. Das ist einfach nur peinlich und hat nichts mit professionellen Fußball zu tun, wie sie sich es für die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen vorstellen."

Frank Kurth wollte auf die Kritik des Tabellendritten der Oberliga Westfalen nicht mehr eingehen.