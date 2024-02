Ende Februar geht es für die Reserve von Rot-Weiss Essen in die zweite Saisonhälfte. Der Aufstieg in die Kreisliga A soll dann perfekt gemacht werden.

15 Spiele, 15 Siege, 117:11 Tore, zehn Punkte Vorsprung auf Verfolger Ballfreunde Bergeborbeck: Die Kreisliga-B-Reserve von Rot-Weiss Essen ist in ihrer Spielklasse das Maß der Dinge.

Der Aufstieg in die Kreisliga A ist RWE eigentlich nicht mehr zu nehmen. Am 25 Februar (Sonntag, 15 Uhr) startet das Team von Trainer Stefan Lorenz bei der DJK Dellwig 1910 - einem Nachholspiel - in die Rückrunde.

Wenn RWE II dann ab der Saison 2024/2025 höchstwahrscheinlich in der A-Klasse spielen wird, soll es weiter nach oben gehen. "Wir wollen eine Mannschaft zusammenstellen, die auch eine Etage höher um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga spielen kann. Daraus machen wir kein Geheimnis", erklärt Frank Kurth, Projektleiter der rot-weissen Zweitvertretung, gegenüber RevierSport.

Lorenz und Kurth arbeiten schon jetzt fleißig am Kader ab dem 1. Juli 2024. Kurth: "Wir gehen gezielt auf Spieler, die wir herausgepickt haben, zu. Da gibt es gute Gespräche und wir haben auch einige Zusagen. Es gibt mittlerweile aber auch viele Jungs, die auf Rot-Weiss Essen II aufmerksam geworden sind und sich proaktiv bei uns melden. Und da sind Namen dabei, die man im Essener Amateurfußball kennt. Das freut uns natürlich und bestätigt uns in der Arbeit."

Rot-Weiss Essen: Kevin Grund könnte für die Reserve in der Kreisliga auflaufen

Dass in Zukunft auch einige Spieler im RWE-II-Kader stehen, die nahezu jeder Rot-Weiss-Fan kennt, ist auch gut möglich. Denn nach RevierSport-Informationen spielen auch ehemalige Fan-Lieblinge wie Timo Brauer (TVD Velbert), der für Rot-Weiss Essen auf der Geschäftsstelle arbeitet, Kevin Grund, Marcel Platzek (beide SV Schermbeck) oder auch Felix Herzenbruch (SSVg Velbert) eine Rolle, was die Kaderzusammenstellung der zweiten Mannschaft des Drittligisten angeht.

Kurth äußerte sich zu den Gerüchten: "Es gibt viele Überlegungen. Es ist aber bei keinem dieser genannten Spieler etwas spruchreif. Man weiß nie, was sich aus diesen Gesprächen ergibt. Die Jungs wollen noch in der Oberliga spielen, Herzenbruch ist seit dem Winter in der Regionalliga aktiv. Um es kurz zu halten: nach aktuellem Stand könnte ich es mir ab dem Sommer nur bei Kevin Grund vorstellen. Aber am Ende muss er die Entscheidung treffen."

Kurth erklärt: "Kevin arbeitet ja schon an diversen Projekten, wie den Feriencamps, für Rot-Weiss. Ein Engagement in der zweiten Mannschaft müsste man ihm schmackhaft machen, in dem er noch mehr im und an den Verein gebunden wird - auch perspektivisch. Ob sich da etwas ergibt, wird die Zukunft zeigen."

In der nahen Zukunft geht es für Rot-Weiss II auf jeden Fall erst einmal den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt zu machen. Kurth betont: "Wir haben einige Verletzungssorgen und wollen einfach nur aufsteigen, den Sack so schnell wie möglich zu machen. Das ist unser primäres Ziel!"