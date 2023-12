Sebastian Siebenbach bleibt Trainer beim FC Büderich und will im neuen Jahr in der Oberliga Niederrhein an den starken Zwischenspurt vor der Winterpause anknüpfen.

Der FC Büderich sorgte nach dem direkten Durchmarsch aus der Bezirks- in die Oberliga bereits im ersten Halbjahr für mächtig Aufsehen. Auf der einen Seite gab es Negativschlagzeilen, weil sich Trainer Oliver Seibert im Spiel gegen Mit-Aufsteiger Mülheimer FC 97 (2:4) an der Seitenlinie zu einer Kopfnuss hinreißen ließ. Der Verein reagierte mit der Trennung, Torwart-Trainer Sebastian Siebenbach rückte auf und ist seitdem gemeinsam mit Torsten Schedler für die Mannschaft verantwortlich.

Doch auch positiv machte der Verein auf sich aufmerksam und verabschiedete sich unter anderem mit drei Siegen ohne Gegentor in Folge - darunter ein 2:0 beim KFC Uerdingen - als 14. in die Winterpause. Im RevierSport-Interview erklärt Siebenbach, was den Sieg in der Grotenburg so besonders macht und worauf es im neuen Jahr ankommt.

Sebastian Siebenbach über...

... die Hinrunde: Es war von Anfang an abzusehen, dass es für uns darum geht, die Klasse zu halten. Das hat sich natürlich auch gezeigt. Der Saisonstart war ja gar nicht so schlecht, schließlich haben wir eigentlich die ersten beiden Spiele gewonnen, auch wenn uns die Punkte gegen Homberg dann noch abhandengekommen sind (der FC Büderich hatte einen Spieler eingesetzt, der nicht spielberechtigt war, Anm. d. Red.). Danach kamen wir allerdings in einen Lauf, wo wir aus 13 Partien nur einen Sieg geholt haben. In dieser Phase haben wir auch gegen Mannschaften aus dem direkten Umfeld einfach zu viele Punkte liegengelassen. In den letzten drei Wochen lief es mit drei Siegen aber optimal und so stehen wir zur Winterpause nicht einmal mehr auf einem Abstiegsplatz. Das war noch vor ein paar Wochen für uns ja quasi ausgeschlossen.

... die schönsten Momente im ersten Halbjahr: Gerade für den Verein und die Vereinsvertreter hat der 2:0-Sieg beim KFC Uerdingen sehr, sehr viel bedeutet. Sie haben mir erzählt, dass sie damals noch als Fans mit der Fortuna in die Grotenburg gefahren sind – und plötzlich spielt dort der eigene Heimatverein. Das war vor zwei Jahren sicherlich undenkbar. Dass wir das Spiel am Ende auch noch gewinnen konnten, macht es umso schöner.

... die schlimmsten Momente: Für mich gibt es da zwei Spiele. Natürlich das Spiel in Mülheim, das natürlich auch fußballerisch kein gutes Spiel von uns war. Dazu kamen dann die Aktionen, die rundum passiert sind. Dann gab es noch das Spiel in Frintrop, wo wir in letzter Minute den Elfmeter gegen uns bekommen haben, der völlig, völlig unnötig war. Den hat unser Feldspieler, der ins Tor musste, sogar gehalten und dann nahm der Schiedsrichter ihn zurück mit der Begründung, dass er sich zu früh von der Linie bewegt hätte. Den zweiten Versuch konnten die Frintroper dann zum 1:2 verwandeln. Das sind die beiden Begegnungen, die schon wehtaten – natürlich auch, weil es direkte Konkurrenten sind, gegen die wir verloren haben.

... die Ziele für 2024: Der Verein hat sich dafür entschieden, dass Torsten Schedler und ich als Trainergespann auf jeden Fall weitermachen. Grundsätzlich sind wir überzeugt, dass der aktuelle Kader gut genug ist, um die Liga zu halten, aber wenn es passt, dann würden wir vielleicht noch jemanden dazu holen. Wir haben ein sehr schwieriges Auftaktspiel im neuen Jahr bei der TVD Velbert. Klar ist: Es geht einfach nur darum, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln und wir hoffen, dass es so weitergeht wie in den letzten Wochen vor der Winterpause.