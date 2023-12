Baris Özbek erklärte beim TuS Bövinghausen seinen Rücktritt als Trainer. Und trotzdem: Der Dortmunder Oberligist sucht keinen neuen Chefcoach.

Dass 16 Spieler den TuS Bövinghausen verlassen werden, steht schon seit einigen Tagen fest. Bis Montag (18. Dezember) war noch nicht bekannt, wie die Zukunft von Trainer Baris Özbek aussehen wird.

RevierSport erreichte den ehemaligen Profi des MSV Duisburg und von Rot-Weiss Essen im fernen Zypern und Özbek verriet, dass es das für ihn als Trainer beim TuS Bövinghausen war.

"Es war eine lehrreiche, aber auch schwierige Zeit", bilanzierte Özbek. "Trotz des auf dem Papier guten Kaders standen mir viele Spieler oft nicht zur Verfügung. Das war etwas schade."

Ihm ist es wichtig, im Guten vom Klub zu scheiden. "Ajan Dzaferoski und ich sind befreundet. Das wird auch so bleiben. Meine Entscheidung wird daran nichts ändern", sagte Özbek, der sich in Zukunft als Sportchef versuchen wird. "Ich soll hier bei Alsancak SK meine Expertise und meine Profi-Erfahrungen einbringen und eigenverantwortlich auch eine Art Nachwuchsleistungszentrum aufbauen. Dabei sollen auch die Beziehungen zu Europa und der Türkei ausgebaut werden."

Wenn wir davon fünf oder sechs gute Jungs herausfiltern könnten, dann wäre das schon einmal ein Anfang. Ich hoffe, dass da richtig gute Kicker dabei sind. Den Jungs, die aus Kreisliga kommen und sich vorstellen wollten, haben wir abgesagt. Das macht ja keinen Sinn. Die Oberliga hat schon ein ordentliches Niveau. Ajan Dzaferoski über das Sichtungstraining

Obwohl Özbek auf der Mittelmeerinsel bleiben und nicht mehr ins westfälische Dortmund zurückkehren wird, will TuS-Boss Dzaferoski keinen neuen Trainer einstellen. "Ich bekomme Anrufe ohne Ende. Aber das können sich die Leute ersparen. Danny Voß und Dino Dzaferoski werden die Mannschaft in der Rückrunde führen. Sie haben die Erfahrung und ich vertraue ihnen", erklärt Dzaferoski.

Am Dienstag (19. Dezember, 18 Uhr) kommt es in Bövinghausen zu einem Sichtungstraining. An die 40 Spieler haben sich angekündigt. Dzaferoski: "Wenn wir davon fünf oder sechs gute Jungs herausfiltern könnten, dann wäre das schon einmal ein Anfang. Ich hoffe, dass da richtig gute Kicker dabei sind. Den Jungs, die aus Kreisliga kommen und sich vorstellen wollten, haben wir abgesagt. Das macht ja keinen Sinn. Die Oberliga hat schon ein ordentliches Niveau."