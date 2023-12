Oberliga Niederrhein: Hamborn verliert Abstiegskracher – Büderich auf Nichtabstiegsplatz

Die Sportfreunde Hamborn mussten sich im Kellerduell gegen den FC Büderich mit 0:3 geschlagen geben. Die Gäste feierten den dritten Sieg in Serie.

Mit einem Dämpfer beenden die Fußballer der Sportfreunde Hamborn das Sportjahr 2023. In der letzten Partie der Oberliga Niederrhein in diesem Jahr verloren die Duisburger mit 0:3 gegen den FC Büderich.

„Abstiegskampf pur“. Diese Überschrift gab 07-Coach Julian Berg vor der Partie dem Duell der beiden Kellerkinder Hamborn und Büderich. In diesem erwischten die Hausherren zwar einen soliden Start, doch das erste Tor fiel auf der anderen Seite.

„Die ersten drei, vier Halbchancen sind klar auf unserer Seite. Aber der Gegner kommt dann mit dem ersten Standard nach vorne und macht ein Tor. Das ist irgendwo auch die komplette Historie der Hinrunde“, ärgerte sich Berg.

Insbesondere das Defensivverhalten seiner Mannschaft beim 0:1-Gegentreffer nach einer Ecke gefiel dem Hamborner Trainer nicht: „Da erwarte ich, dass wenn ein Ball, der offen im Sechzehner liegt, zielstrebig verteidigt wird. Dass sich mit allem was man hat in den Ball geworfen wird und man sich gegen das Gegentor aufbäumt. Das ist in dem Moment nicht passiert.“

In Durchgang zwei gelang es den Hamborner Löwen dann nicht mehr, die Partie noch in ihre Richtung zu drehen. Stattdessen waren es die Gäste, die jubeln durften. „In der zweiten Halbzeit wurden wir einfach nicht mehr gefährlich, weil sich der Gegner auf uns eingestellt hat. Dementsprechend war das Spiel mit dem zweiten Tor erledigt“, betonte Berg.

SF Hamborn: Roolfs – Herrmann (47. Music), Krystofiak (13. Williams), Bennmann, El Moumen – Schaar (87. Spors), Tzikas, de Stefano (87. Ergün) – Bock (71. Bayram), Menke Roolfs – Herrmann (47. Music), Krystofiak (13. Williams), Bennmann, El Moumen – Schaar (87. Spors), Tzikas, de Stefano (87. Ergün) – Bock (71. Bayram), Menke FC Büderich: Möllering – van den Bergh, Kanat, Commodore, Atila – Weggen, Schwechel (94. Dannenberg), Lepper (90. Gnida), Schreuers (84. Okonu) – Agbo (75. Franzen), Kühling (94. Dogan) Schiedsrichter: Lukas Luthe Tore: 0:1 Schwechel (25.), 0:2 Kühling (56.), 0:3 Kühling (90.) Zuschauer: 178

Auf der anderen Seite feierte der FC Büderich den dritten Sieg in Serie und das jeweils ohne einen Gegentreffer. Als Lohn für diese Serie darf das ehemalige Tabellenschlusslicht auf Rang 14. und somit über dem Strich überwintern.

„Damit gerechnet habe ich vor drei, vier Wochen nicht“, sagte ein zufriedener Sebastian Siebenbach, der nach der Trennung von Trainer Oliver Seibert Ende Oktober zusammen mit Torsten Schedler vorerst die Verantwortung an der Seitenlinie beim FCB übernommen hat.

Allzu hohe Bedeutung schenkt er der momentanen Tabellensituation allerdings nicht: „Wenn du jetzt nach dem 18. Spieltag über dem Strich stehst, aber dafür am 34. nicht, dann hast du davon auch nichts. Am Ende müssen wir auf unsere Punktzahl kommen. Das ist viel entscheidender.“

Ausgerechnet jetzt, wo die Formkurve beim Verein aus Meerbusch steil nach oben zeigt, grätscht die Winterpause dazwischen. „Das kann man so sehen. Die Jungs haben sich aber die Pause verdient. Aber klar, diesen Flow, den wir jetzt haben, den hätten wir gerne noch mitgenommen“, betonte Siebenbach.