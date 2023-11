Oberliga Westfalen: Wattenscheid und Sprockhövel können doch noch gewinnen

Zwei Durststrecken endeten am 15. Spieltag der Oberliga Westfalen. Die Spitzengruppe bleibt sich treu und siegt einfach weiter.

Sie können es also doch noch. Die SG Wattenscheid hat am 15. Spieltag der Oberliga Westfalen den zweiten Saisonsieg gefeiert. Es war der erste Dreier seit dem 2:1-Sieg gegen die Sportfreunde Siegen am 7. Spieltag. Bei Eintracht Rheine gelang den Wattenscheidern ein 4:0-Sieg. Aufgrund von Gelb-Rot gegen Rheines Alexander Bügener spielte die Mannschaft von der Lohrheide gut 65 Minuten in Überzahl. Trotzdem behält Wattenscheid die Rote Laterne.

Minimalistisch ging es in der Spitzengruppe zu. Ein Elfmetertor von Maximilian Podehl reicht dem ASC 09 Dortmund zum 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Gievenbeck. Die Aplerbecker feierten den siebten Sieg in Serie und festigten den zweiten Tabellenplatz.

Das Verfolgerduell zwischen dem SV Schermbeck und dem SC Preußen Münster II endete mit einer Punkteteilung. Innerhalb einer Minute war das 1:1 hergestellt. Luca Steinfeldt (46.) hatte die Preußen-Führung besorgt, Dilhan Demir (47.) glich postwendend aus. Kurz vor Schluss musste Ex-RWE-Spieler Marcel Platzek mit Rot vom Platz (85.).

Dahinter wartet schon Türkspor Dortmund. In einer weitgehend chancenarmen Partie gegen den FC Brünninghausen reichten die Treffer von Alessandro Tomasello (29.) und ein Eigentor von Pascal Wieczorek (62.) für den 2:0-Sieg im Dortmunder Derby. Trainer Sebastian Tyrala handelte sich noch seine fünfte Gelbe Karte ein. Türkspor steht nun auf dem fünften Tabellenplatz.

Westfalia Rhynern schickte die Sportfreunde Siegen mit einem 2:0 nach Hause. Es war ein kleiner Befreiungsschlag für die Westfalia, die durch den Sieg nun zwei Punkte Vorsprung auf die Sportfreunde hat.

Die Ergebnisse in der Übersicht 1. FC Gievenbeck – ASC 09 Dortmund 0:1 (0:1) Türkspor Dortmund – FC Brünninghausen 0:2 (1:0) Westfalia Rhynern – Sportfreunde Siegen 2:0 (2:0) SG Finnentrop/Bamenohl – SpVgg Vreden 4:1 (1:1) SV Schermbeck – SC Preußen Münster II 1:1 (0:0) TuS Ennepetal – TSG Sprockhövel 0:2 (0:1) Eintracht Rheine – SG Wattenscheid 09 0:4 (0:2) TuS Bövinghausen – Sportfreunde Lotte 0:5 (0:3)

Den höchsten Sieg des Spieltages konnte indes die SG Finnentrop/Bamenohl für sich verbuchen. Das 4:1 gegen die SpVgg Vreden war bereits der zweite Sieg mit diesem Ergebnis in Folge. In der Vorwoche hatte Finnentrop/Bamenohl genauso gegen TuS Bövinghausen gewonnen.

Die TSG Sprockhövel holte durch das 2:0 beim TuS Ennepetal drei äußerst wichtige Punkte im Tabellenkeller und profitierte dabei auch von den Niederlagen von Brünninghausen und Eintracht Rheine. Es war der erste Sieg für das Team von Trainer Yakub Göksü nach zuvor sechs Niederlagen in Folge.

Bereits am Samstag hatten die Sportfreunde Lotte ihre Tabellenführung mit einem 5:0 beim TuS Bövinghausen zementiert. Das Team von Trainer Fabian Lübbers untermauerte seine Aufstiegs- und Meisterambitionen.