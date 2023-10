Oberliga Westfalen: Last-Minute-K.o. für Wattenscheid - Top-Duo marschiert

In der Oberliga Westfalen ist der 11. Spieltag gespielt. Die SG Wattenscheid steht wieder mit leeren Händen da. Ein Top-Team gewinnt nach langer Unterzahl.

Die Sportfreunde Lotte konnten am 11. Spieltag der Oberliga Westfalen den Vorsprung auf die Verfolger ausbauen. Gegen Aufsteiger SpVgg Erkenschwick gewann das Team von Trainer Fabian Lübbers mit 4:1 (1:1). In der ersten Halbzeit spielten beide Mannschaften auf Augenhöhe. Mit zunehmender Spielzeit machte sich aber die Klasse der Lotterer bemerkbar. Die Sportfreunde haben nun sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz.

Ebenfalls auf einem Aufstiegsplatz steht der ASC 09 Dortmund, der sich mit 2:0 bei Westfalia Rhynern durchsetzen konnte. Dabei spielten die Gäste über 80 Minuten in Unterzahl. Michael-Marvin West hatte bereits früh in der Partie die Rote Karte gesehen (6.). Doch die Dortmunder versteckten sich nicht und stellten noch vor der Pause den Endstand her.

So hätte es auch gerne die SG Wattenscheid 09 gehabt. Die Mannschaft von der Lohrheide konnte beim SV Schermbeck aber nicht den zweiten Saisonsieg feiern. Oluremi Martins Williams (44.) erzielte die Wattenscheider Führung. Marvin Grumann konnte per Traumtor aus gut 35 Metern aber noch ausgleichen (80.). Er legte mit der letzten Aktion des Spiels auch noch den Treffer zum Schermbecker 2:1 nach.

Davor steht Eintracht Rheine, die gegen die SG Finnentrop/Bamenohl mit 0:2 verlor.

Aufsteiger FC Brünninghausen wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg. Die Mannschaft von Rafik Halim musste sich beim TuS Ennepetal mit 0:1 geschlagen geben. Florian Gondrum hatte den Ausgleich auf dem Fuß, verschoss aber seinen Elfmeter.

Die Ergebnisse in der Übersicht SC Preußen Münster II – Sportfreunde Siegen abg. TuS Bövinghausen – TSG Sprockhövel 2:1 (1:1) Sportfreunde Lotte – SpVgg Erkenschwick 4:1 (1:1) Türkspor Dortmund – 1. FC Gievenbeck 0:2 (0:1) FC Eintracht Rheine – SG Finnentrop/Bamenohl 0:2 (0:1) Victoria Clarholz – SpVgg Vreden 0:3 (0:2) Westfalia Rhynern – ASC 09 Dortmund 0:2 (0:2) TuS Ennepetal – FC Brünninghausen 1:0 (1:0) SV Schermbeck – SG Wattenscheid 09 2:1 (0:1)

Victoria Clarholz bleibt weiter im Tabellenkeller. Das Heimspiel gegen die SpVgg Vreden ging mit 0:3 verloren.

Einen deutlich schöneren Sonntag bereitete der TuS Bövinghausen seinen Anhängern. Unter der Regie des neuen Trainers Baris Özbek gelang den Dortmundern ein 2:1 gegen die TSG Sprockhövel. Es war auch eine kleine Wiedergutmachung für das 0:6-Debakel gegen Türkspor Dortmund vom vergangenen Spieltag.

Die Mannschaft von Sebastian Tyrala konnte den Schwung aus dem Kantersieg nicht mitnehmen. Türkspor Dortmund verlor gegen den 1. FC Gievenbeck mit 0:2. Das Polster der Dortmunder auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nun zehn Punkte.

Das Spiel zwischen Preußen Münster II und den Sportfreunden Siegen wurde aufgrund der Witterungsverhältnisse bereits einen Tag zuvor abgesagt.