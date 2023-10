Oberliga Westfalen: Spielabsage: Münster II und Siegen dürfen nur zuschauen

Die erste Partie des 12. Spieltags in der Oberliga Westfalen wird Opfer des Wetters. Münster II und die Sportfreunde Siegen hatten sich auf das Spiel gefreut.

Es war eigentlich alles angerichtet für einen schönen Fußball-Sonntag. Wie schon im Spiel gegen die SG Wattenscheid 09 sollte der SC Preußen Münster II die Sportfreunde Siegen im Preußenstadion empfangen. „Das ist für uns immer eine coole Sache“, sagte Münster-Trainer Kieran Schulze-Marmeling vorab gegenüber den Vereinsmedien. Eine würdige Kulisse für das Aufeinandertreffen eines Top-Teams am 12. Spieltag in der Oberliga Westfalen und eines Traditionsklubs, der nach dem Trainerwechsel so langsam wieder in die Spur zu finden schien.

Wie aber schon Borussia Mönchengladbach II und Rot-Weiß Oberhausen erleben mussten, nimmt das Wetter keine Rücksicht auf Tabellensituation oder die Wochenendpläne der Fans. Wegen der Witterungslage wurde so auch das Spiel der Preußen gegen Siegen abgesagt. Zuvor war das Spiel bereits von 15 auf 14 Uhr vorverlegt worden. An der Unbespielbarkeit des Platzes änderte dies aber auch nichts. Ein Nachholtermin steht aktuell noch aus.

Münster wird Punkte auf die Spitze einbüßen

Für beide dürfte diese unfreiwillige Spielpause nicht gerade recht kommen. Die Münsteraner müssen das Spitzenduo Sportfreunde Lotte und ASC 09 Dortmund erstmal ziehen lassen. Die drittplatzierten Preußen könnten an diesem Spieltag einige Ränge einbüßen.

Die Sportfreunde hatten zuletzt beim 3:1 gegen die TSG Sprockhövel den ersten Sieg unter Trainer Thorsten Nehrbauer eingefahren. Die Siegener bleiben weiter in Reichweite der Gefahrenzone.

Für beide Teams geht es aller Voraussicht nach am kommenden Sonntag weiter. Die Münsteraner reisen nach Sprockhövel, während die Sportfreunde Siegen das nächste Top-Team vor der Brust haben: die Sportfreunde Lotte. Noch vor der Münster-Partie hatte Nehrbauer von zwei "immens großen Aufgaben" gewarnt, die nun auf die Siegener warten würden. Dass eine davon nun verschoben ist, macht die andere nicht weniger groß.