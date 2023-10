Regionalliga West: Erstes Spiel des 12. Spieltags abgesagt - RWO-Fokus liegt auf Pokal

Der 12. Spieltag der Regionalliga West wird am kommenden Wochenende nicht komplett gespielt. Ein Spiel wurde bereits abgesagt.

Die Regionalliga-West-Partie des 12. Spieltags zwischen der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiß Oberhausen ist abgesagt worden.

Aufgrund der starken Regenfälle hat die Stadt Mönchengladbach am Freitagmittag mitgeteilt, dass der Rasen im Grenzlandstadion gesperrt ist.

Ein Nachholtermin für die Partie steht noch nicht fest.

"Da kann man nichts machen. Wir müssen es so hinnehmen. Wir kommen jetzt in diese Jahreszeit zwischen Ende Oktober und März oder sogar bis in den April rein, da werden einige Begegnungen ausfallen", kommentiert Patrick Bauder die Absage von Mönchengladbach.

Rot-Weiß Oberhausen: Voller Fokus auf den 1. FC Monheim

RWO wird sich aber am Wochenende nicht ausruhen. Am Samstag ist zwar frei, aber am Sonntag wird wieder trainiert. "Wir spielen am Dienstag im Niederrheinpokal-Achtelfinale beim 1. FC Monheim. Da wollen wir natürlich top vorbereitet sein und ins Viertelfinale einziehen", sagt der RWO-Sportchef gegenüber RevierSport. Anstoß im Monheimer Rheinstadion ist am Dienstag (24. Oktober) um 19.30 Uhr.

In der letzten Runde tat sich Rot-Weiß Oberhausen gegen Monheims Liga-Konkurrent VfL Jüchen-Garzweiler lange schwer und gewann am Ende knapp mit 5:3. "Die Monheimer haben aktuell zehn Punkte mehr als Jüchen-Garzweiler auf dem Konto und auch nur fünf Gegentore kassiert. Da dürfte jeder Spieler von uns gewarnt sein", betont Bauder.

Oberhausens Cheftrainer Jörn Nowak muss aktuell auf Tobias Boche, Marius Kleinsorge, Kevin Kratzsch und Nico Klaß verzichten.

Der 12. Spieltag der Regionalliga West im Überblick:

Freitag, 20. Oktober, 19.30 Uhr:

FC Wegberg-Beeck - SC Paderborn II

FC Gütersloh - Wuppertaler SV

Samstag, 21. Oktober, 14 Uhr:

Borussia Mönchengladbach II - Rot-Weiß Oberhausen abgesagt

1. FC Düren - Fortuna Düsseldorf II

1. FC Bocholt - Fortuna Köln

Rot Weiss Ahlen - Alemannia Aachen

1. FC Köln - SC Wiedenbrück

SV Rödinghausen - SSVg Velbert

Sonntag, 22. Oktober, 14 Uhr:

FC Schalke 04 II - SV Lippstadt