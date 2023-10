Oberliga Niederrhein: Die Gründe für den tollen Start des 1. FC Kleve

Der 1. FC Kleve ist seit sieben Spielen ungeschlagen und belegt den vierten Tabellenplatz in der Oberliga Niederrhein. Auch der Spitzenreiter musste dran glauben.

Nach dem knappen Klassenerhalt in der vergangenen Saison hat der 1. FC Kleve in der Oberliga Niederrhein aktuell einen Lauf. Nach zehn Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar auf Tabellenplatz vier. Am Sonntag konnte der FCK gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer, die SF Baumberg, einen Sieg erzielen.

Akpinar zeigt sich überrascht von dem guten Saisonstart. “Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Wir haben in den ersten Partien gezeigt, was wir können. Wir haben die gute Form aus der Vorbereitung mitgenommen, was nicht selbstverständlich ist."

Sieben Ligaspiele in Folge konnten die Klever punkten. Akpinar: “Wir haben es geschafft, die Leistung konstant auf dem hohen Niveau zu halten, mit dem wir gestartet sind.”

Die letzte Saison hat der 1. FC Kleve auf dem 14. Tabellenplatz beendet, knapp vor einem Abstiegsplatz. Damit hatten die Klever bisher noch nichts zu tun und das hat auch seinen Grund, erklärt Akpinar. “Im Vergleich zur letzten Saison haben wir vieles anders gemacht und hatten eine verletzungsfreie Vorbereitung. Im Training sind immer 20 bis 22 Spieler dabei. Das macht sich auch auf dem Feld bemerkbar. Die Jungs sind aktuell voll da. Auch die neuen Jungs wurden gut aufgenommen und haben ihren Platz gefunden.”

Auf dem bisherigen Erfolg ruht sich der 46-Jährige aber nicht aus. “Wir wollen uns immer weiterentwickeln. Aus jeder Partie können wir viel mitnehmen. Es gibt immer was zu verbessern.”

Auch am Sonntag konnte der 1. FC Kleve viel mitnehmen: drei Punkte und eine Menge Selbstvertrauen. Gegen den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter der Liga, die SF Baumberg, konnten die Klever im eigenen Stadion einen 3:1-Sieg erzielen.

“Die Baumberger haben viele Stärken, aber auch ein paar wenige Schwächen. Die haben wir genutzt und unsere Stärken gezeigt. Wir haben die ganzen 90 Minuten eine gute Leistung gezeigt. Den Sieg wissen wir gut einzuordnen. Wir wollen uns in dieser Saison so früh wie möglich von unten absetzen. So ein Sieg hilft da natürlich”, erklärt Akpinar.

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) ist der SV Straelen in Kleve zu Gast. Straelen belegt aktuell Tabellenplatz fünf, mit nur einem Punkt weniger als der 1. FC Kleve.

Akpinar weiß, dass auf seine Mannschaft ein schweres Spiel wartet. “Straelen gehört zu den besten fünf Teams der Liga und das nicht umsonst. Die Straelener stellen die zweitbeste Offensive und haben eine unheimliche Qualität in der Mannschaft. Das wird intensiv. Wir nehmen die Stimmung und den Inhalt mit aus der letzten Partie. Auf uns wartet aber ein ganz anderer Gegner, an deren Stärken wir uns anpassen müssen."