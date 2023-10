Türkspor Dortmund: Bövinghausen im Derby zerlegt - das sagt Tyrala

Türkspor Dortmund hat den TuS Bövinghausen im Dortmunder Derby abgeschossen. Trainer Sebastian Tyrala freute sich über ein "Topspiel" seines Teams.

Was für ein Auftritt von Türkspor Dortmund! Ausgerechnet im Derby gegen den TuS Bövinghausen feierte die Mannschaft von Trainer Sebastian Tyrala den höchsten Sieg ihrer noch jungen Oberliga-Geschichte und zerlegte den Stadtnachbarn mit 6:0 (4:0).

"Ich bin sehr, sehr glücklich", sagte Tyrala auf der Pressekonferenz nach dem Kantersieg gegen seinen Ex-Verein. "Wir haben vorher gesagt, dass es für uns ein wichtiges Spiel ist. Das hat auch die Zuschauerzahl gezeigt", sah er es anders als die Gäste, deren Trainer Christian Knappmann dem Lokalduell keine besondere Bedeutung beimessen wollte.

590 Besucher kamen am frühen Samstagabend zum Mendeplatz, Saisonrekord für Türkspor. Ohne Regenwetter wären es vermutlich noch mehr geworden. Doch die Zuschauer vor Ort sahen "von der ersten Minute an ein Topspiel von uns", freute sich Tyrala.

Zwar habe sein Team Glück gehabt, nicht früh in Rückstand geraten zu sein. "Aber danach waren wir voll da und haben unsere Chancen genutzt." Durch einen Doppelpack von Alessandro Tomasello (7., 17.), einen von Nazzareno Ciccarelli verwandelten Strafstoß (25.) und einen Treffer von Serdar Bingöl (37.) führte TSD schon vor der Pause überdeutlich.





"Wir waren in allen Spielen überlegen, aber heute haben wir die Dinger gemacht", lobte Tyrala. "Es hat uns im Trainerteam viel Spaß gemacht. Wir waren happy, wie die Jungs verteidigt haben und marschiert sind, wie die Bank mitgegangen ist."

Mit dem dritten Erfolg in Serie sind die Dortmunder nun endgültig in der Liga angekommen. Sie zogen an Bövinghausen vorbei und können den Blick mit 17 Punkten aus zehn Spielen allmählich in Richtung der Spitzengruppe richten.

"Ich hoffe, dass jetzt ein Ruck durch die Mannschaft geht - dass die Jungs sehen, was möglich ist", sagte Ex-Profi Tyrala, der zugleich darauf verwies, dass erst zehn Partien absolviert wurden. "Es ist heute auch nur ein Sieg und noch ein langer Weg."